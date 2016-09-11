  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۴۰

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی:

طرح تدوین برنامه جامع کارآفرینی خراسان شمالی تصویب شد

طرح تدوین برنامه جامع کارآفرینی خراسان شمالی تصویب شد

بجنورد- مدیر کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی خراسان شمالی از تصویب طرح تدوین برنامه جامع کارآفرینی این استان درطول برنامه ششم توسعه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی، حسن نوری اظهارکرد: در راستای تحقق اهداف  اقتصاد مقاومتی و همچنین اجرای وظایف تعیین شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این حوزه و با توجه به  فصل چهار مصوبات شورای اقتصاد مقاومتی مبنی بر تقویت سرمایه انسانی، اجتماعی و توسعه کارآفرینی مصوب سال ۹۳ شورای اقتصاد وهمچنین بر اساس بند های ۱، ۲ و ۳ سیاست های کلی اشتغال، این اداره کل پس ازبررسی ومطالعه دقیق وضعیت موجود و شناسایی مشکلات و چالش های پیش رو، و بر اساس اسناد بالا دستی موجود در حوزه کارآفرینی طرح تدوین برنامه جامع کارآفرینی را جهت دستیابی به اهداف و رفع چالش های احصاء شده مطرح کرد.

وی با اشاره به این موضوع که بسیاری از چالش های پیش روی جوانان در بازار کار، فقدان اعتماد به نفس و نداشتن مهارتهای کارآفرینی است، ایجاد و توسعه  فرهنگ کارآفرینی در تمامی مقاطع تحصیلی ضروری دانست و در این برنامه با تشکیل کمیته های چهار گانه شامل کمیته نونهالان(پیش دبستانی و مهد کودک)، کمیته نوجوانان «مقطع دانش آموزی»، کمیته جوانان «دانشگاهیان و فارغ التحصیلان دانشگاهی» و کمیته گروههای خاص «معتادین بهبود یافته، زنان سرپرست خانوار، معلولین و ...» سعی در رفع چالش‌های موجود و ایجاد یک اکوسیستم کارآفرینی برای تمامی مقطع تحصیلی و جوانان در استان شدند.

نوری اظهار داشت: این طرح در چهار فاز اصلی حساس سازی و فرهنگ سازی، توسعه سرمایه انسانی، راه اندازی و رشد و توسعه با ارائه راهکارها، سیاست ها و اقدامات اجرایی مشخص، طراحی و تدوین شده است.

کد مطلب 3766892

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها