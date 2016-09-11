طرح تدوین برنامه جامع کارآفرینی خراسان شمالی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی، حسن نوری اظهارکرد: در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و همچنین اجرای وظایف تعیین شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این حوزه و با توجه به فصل چهار مصوبات شورای اقتصاد مقاومتی مبنی بر تقویت سرمایه انسانی، اجتماعی و توسعه کارآفرینی مصوب سال ۹۳ شورای اقتصاد وهمچنین بر اساس بند های ۱، ۲ و ۳ سیاست های کلی اشتغال، این اداره کل پس ازبررسی ومطالعه دقیق وضعیت موجود و شناسایی مشکلات و چالش های پیش رو، و بر اساس اسناد بالا دستی موجود در حوزه کارآفرینی طرح تدوین برنامه جامع کارآفرینی را جهت دستیابی به اهداف و رفع چالش های احصاء شده مطرح کرد.

وی با اشاره به این موضوع که بسیاری از چالش های پیش روی جوانان در بازار کار، فقدان اعتماد به نفس و نداشتن مهارتهای کارآفرینی است، ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در تمامی مقاطع تحصیلی ضروری دانست و در این برنامه با تشکیل کمیته های چهار گانه شامل کمیته نونهالان(پیش دبستانی و مهد کودک)، کمیته نوجوانان «مقطع دانش آموزی»، کمیته جوانان «دانشگاهیان و فارغ التحصیلان دانشگاهی» و کمیته گروههای خاص «معتادین بهبود یافته، زنان سرپرست خانوار، معلولین و ...» سعی در رفع چالش‌های موجود و ایجاد یک اکوسیستم کارآفرینی برای تمامی مقطع تحصیلی و جوانان در استان شدند.

نوری اظهار داشت: این طرح در چهار فاز اصلی حساس سازی و فرهنگ سازی، توسعه سرمایه انسانی، راه اندازی و رشد و توسعه با ارائه راهکارها، سیاست ها و اقدامات اجرایی مشخص، طراحی و تدوین شده است.