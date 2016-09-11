رونمایی «منا منهای بسیاران»/ ساکتان در گناه آل سعود شریکند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه که در تاریخ بیستم شهریورماه از ساعت ۱۸ در سالن نمایش فرهنگسرای مهر برگزار شد، مجموعه شعر «منا منهای بسیاران» با حضور حجت‌الاسلام دکتر سید جواد مظلومی، معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری، مرتضی رکن آبادی برادر شهید غضنفر رکن آبادی (سفیر سابق ایران در لبنان)، مسعود سیاح گرجی قاری بین المللی قرآن و از بازماندگان حادثه منا، علیرضا قزوه، میلاد عرفان پور، نفیسه سادات موسوی، مصطفی محدثی خراسانی و جمعی از اهالی فرهنگ و ادب رونمایی شد.

بی‌کفایتی آل‌سعود چهره اسلام را در چشم جهانیان نازیبا می‌کند

در آغاز برنامه سعید رنجبریان رئیس فرهنگسرای مهر و مدیر فرهنگی هنری منطقه نوزده، ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با بازماندگان فاجعه منا گفت: ابعاد بعضی از حوادث آن قدر عمیق و فجیع است که در نهایت غم و اندوه قلب هر انسان آزاداندیشی را به درد می‌آورد. در حادثه منا مردم صرف نظر از هر سلیقه و طرز تفکری با بازماندگان این فاجعه ابراز همدردی کردند.

رئیس فرهنگسرای مهر در ادامه افزود: در این فاجعه هر کس به قدر و قیمت بضاعت خود این جنایت را محکوم کرد، یکی با مشت گره کرده که مشابه آن را در نماز جمعه روز قبل شاهد بودیم، یکی با برگزاری کمپین در فضای مجازی، یکی با کشیدن کاریکاتور و نقاشی و دیگری با قلم.

رنجبریان ادامه داد: امروز در خدمت کسانی هستیم که با زبان شعر و با ابزار برنده قلم، این بی لیاقتی و جنایت فجیع شجره بعثه را محکوم می‌کنند تا شاید التیامی بر درد عظیم حادثه دیدگان باشد. متاسفانه این اولین باری نیست که علیه جهان اسلام، حوادث عظیمی رخ می دهد و این بی‌کفایتی رژیم آل سعود چهره اسلام را در پیش چشم جهانیان نازیبا می‌کند.

کمیته حقیقت یاب ابعاد واقعی این حادثه را روشن کند

در ادامه برنامه مسعود سیاح گرجی؛ قاری بین‌المللی اعزامی سیمای جمهوری اسلامی ایران و از بازماندگان حادثه منا گفت: نمی‌دانم سخنم را با کدام بخش از جنایات رژیم خودفروخته آل‌سعود آغاز کنم، جنایاتی که حتی نمی‌توانم به مستندات آن در تلویزیون نگاه کنم چراکه خود در این حوادث حضور داشته و تلخی آنرا با تمام وجودم احساس کردم.

گرجی با یادآوری فجایع آن روز با چشمان اشکبار و چهره متالم ادامه داد: در روز حادثه و پیش از آغاز تلاطم ها، متوجه تحرکات عجیب هلی کوپترهای عربستان بر فراز منا بودم و برایم عجیب بودکه آنها هیچ اقدامی نمی‌کردند. به حاج آقا قاضی عسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت موضوع را عنوان کرده و گفتم که از این تحرکات بوی توطئه می آید. چطور می شود کشور عربستان که سالهای سال حج رامدیریت کرده، نتواند هیچ حرکتی برای پیشگیری از وقوع حوادث فجیع‌تر انجام دهد.

وی ادامه داد: من بر روی سخنان مقام معظم رهبری هیچ حرفی نمی‌زنم و انتظار دارم تا یک کمیته حقیقت یاب دور از این هیاهو ابعاد واقعی این حادثه را روشن کند، اما حوادث پس از این جنایت بود که قلب مرا به درد آورد. این که از سوی آنها عنوان میشد که چون ایرانی هستند به آن‌ها توجه نکنید و یا به ایرانی‌ها آب ندهید و به خود اجازه می دادند تا بر روی پیکر مطهر حادثه دیدگان راه بروند.

وی با یادآوری و توصیف آن لحظات گفت: از تشنگی و خستگی طاقت فرسا در گرمای وحشتناک منا جانی نداشتم اما ظلم فراوانی که به هموطنان رفت را دیدم و متوجه بودم. مثلی هست که می گوید شنیدن کی بود مانند دیدن و یادآوری این لحظات تا عمق استخوانم را می‌سوزاند.

سیاح گرجی در ادامه به کودک دوساله سیاه یوستی اشاره کرد و گفت: کودک دو ساله سیاه پوستی در نزدیکم بود که به شدت عطش داشت و مادرش را گم کرده بود و به شدت گریه می کرد. من در آن روز یاد مصیبت های کربلا افتادم و با دیدن اشکهای مظلومانه کودک به یاد لب های تشنه حضرت رقیه افتادم و به این فکر کردم که آن روز در صحرای محشر برای اهل بیت پیامبر چه اتفاقی افتاد...

وی با اشاره به اینکه در طواف خانه خدا همه با هم برادر و برابر هستند اشاره کرده و افزود: ما در آنجا سیاه و سفید نداشتیم، شیعه و سنی نداشتیم و همه بندگان خدا بودیم. آل سعود خبیث، ادم را قبول ندارند و فقط می گویند که ما هستیم. آنها ثمره آل یهودند که می گویند ما از همه برتریم.

قاری بین المللی در ادامه با ذکر خاطره ای از شهدای مظلوم منا گفت: حسن دانشوری از قاریان قرآنی بود که در فاجعه منا به شهادت رسید. جنازه او را پس از چهار هفته به کشور آوردند. ایشان صورت پر نور و سفیدی داشتند اما پیکر پاکی که از ایشان بازگردانده شده بود، به صورت کامل سیاه بود مگر حنجره و قلب ایشان. این داستان برای تمام دنیا پیام دارد. برای تمام وهابیونی که می گویند ایرانی ها قرآن رانمی خوانند و برای خود قرآن دیگری دارند.

وی در پایان به ابعاد وسیع این فاجعه اشاره کرد و گفت: سخن در باب این فاجعه که هیچگاه به فراموشی سپرده نمی شود زیاداست اما با تمام خانواده هایی که حتی اجسادی از شهدای خود ندارند ابراز همدردی کرده و برای آرامش شان دعامی کنم.

برای علاج حادثه هم کاری نکردند

پس از آن حجت الاسلام دکتر سید جواد مظلومی، معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری گفت: اگر به احکام و معارف اسلامی مراجعه کنیم می دانیم که اگر از کسی بدی دیدیم نباید برای کسی نقل کنیم، چون حکم غیبت پیدا می کند و خداوند دوست ندارد که کسی بدی های انسان دیگری را اشکار کند، اما در این بین استثناهایی هم وجود دارد و آن اینست که اگر کسی مورد ظلم واقع شد و بر او ستم روا گردید این فرد حق داردکه ستم را فریاد بزند.

حجت الاسلام مظلومی ادامه داد: اگر حوادث سال گذشته را مرور کنیم، می بینیم که جمعی به ظلم و ستم از این دنیا رفته اند. جمعی که بی گناه بودند. قصد اغراق نداریم اما کسی که در روز عرفات در صحرای عرفه حاضر شود خداوند به او وعده داده که گناهانش بخشیده می شود. شهدای این فاجعه با قلب پاک در روز عرفه حاضر شده و با خدای خود راز و نیاز کرده بوده و هر قدمشان عبادتی در بارگاه حق تعالی بوده است. سوال من اینست: کسی که بااین حجم از طهارت به شهادت رسیده، آیا حقش نیست که بگوییم به او ظلم روا شده و خونش بی گناه ریخته شده است؟

وی افزود: کسانی که از خط فکری حضرت آقا اگاهند، می دانند که این حد از عصبانیت و ظلم ستیزی که در بیانات ایشان دیده می شود، نه فقط به خاطر توطئه انجام شده بلکه به دلیل اتفاقات پس از این حادثه است. حتی اگر بپذیریم که آنها هیچ پیش بینی برای وقوع حادثه نداشتند، برای علاج حادثه هم کاری نکردند.

وی در ادامه با ذکر مثالی گفت: وقتی کودکی در استخر عمیقی در حال غرق شدن است، آیا بر عهده نجات غریق نیست که او را نجات بدهد؟ هیچ عقل سلیمی نمی پرسد که چه کسی کودک را به آب پرتاب کرده است اما سوال می شود که چرا غریق نجات، غرق شدن کودک را تماشا می کرد. آیا این ادم مستحق توبیخ و ملامت نیست؟

وی با اشاره به از دنیا رفتن بیش از هفت هزار نفر در این فاجعه افزود: دوستان عزیزی از بین ما رخت بر بستند، افرادی که دارای چهره ای درخشان از علم، آگاهی و دانش زمان خود بودند و شهید رکن آبادی یکی از همان چهره های درخشان در طول زندگی خود بود.

وی در ادامه به ذکر خاطره ای از شهید رکن آبادی پرداخت و گفت: در رمی جمرات کسی که قرار بود پیام برائت را بخواند به جهت صدا دچار مشکل شد اما شهید رکن آبادی صرف نظر از مقام و مرتبه خود پیشنهاد دادند که خوشان پیام برائت را قرائت کنند که ابتدا با مخالفت ما به دلایل امنیتی و جایگاه ایشان روبرو گردید اما ایشان با درک مفهوم دقیق حج و درک درست از جایگاه انسانی، بی توجه به پست خود وظیفه رساندن پیام برائت را بر عهده گرفتند.

وی خظاب به شاعران حاضر در برنامه افزود: افراد زیادی در حج بودند که ظلم فراوانی برآنها رفت. باید با ارزش ترین، ماندگارترین و رساترین فریادها را شما اهالی هنر سر بدهید. شما می توانید با کلمات سحر انگیزتان جادو کنید. شمایی که با فریاد رسای قلم تان، مظلومیت شهدای منا را در قالب شعر و برای آیندگان به چاپ رساندید. شما با قلم خود این توفیق را به دست آوردید تا داد مظلوم را در سر تاسر دنیا به گوش جهان برسانید. شما این توفیق را به میل خود انتخاب کردید و پیام رسان این رسالت الهی هستید.

فعالان سیاسی، روشنفکران، و نخبگان سیاسی دنیا سکوت کرده اند

در ادامه مرتضی رکن آبادی؛ برادر شهید غضنفر رکن آبادی در جایگاه قرار گرفته و گفت: جنایتی که سال گذشته در منا رقم خورد اگر چه در نوع خود فجیع ترین فاجعه در تاریخ بشر است اما بدون شک آخرین آن هم نخواهد بود. چنان که ادامه آن را در کشور لیبی، سوریه، یمن و جای‌جای دنیا توسط عوامل سعودی شاهد هستیم. اگر به رفتارهای خائنانه عربستانی‌ها در حوادث اخیر مثل فردودگاه جده، حادثه منا و کمی قبل و بعد از آن نگاهی بیندازیم می بینیم که همگی با یک هدف به صورت پیوسته و در یک راستا بوده و پیگیری و مطالبه مجازات آن توسط تمام ملتها می تواند پایانی بر رفتارهای دد منشانه آنها باشد

وی به خود فروختگی برخی سران کشورهای اسلامی اشاره کرده وگفت: اگر دنیا در مقابل آنها نایستند باید منتظر فجایع بزرگتری باشیم. جای بسی تاسف است که دولتها در برابر این حادثه سکوت کرده و در برابر این ظلمهای روا شده نمی‌ایستند. این دولتها با سکوت شان در این فجایع شریکند و بسا که گناه بزرگتری دارند.

وی با اشاره به سکوت معنا دار کشورهای مسلمان با گذشت حدود یکسال از وقوع حادثه گفت: در این فاجعه نه تنها از شورای امنیت و سازمان ملل و صدور قطعنامه و بیانیه خبری نیست، بلکه فعالان سیاسی، روشنفکران، و نخبگان سیاسی دنیا نیز سکوت کرده اند.

رکن آبادی با اشاره به بی لیاقتی و ناکارآمدی رژیم آل‌سعود اشاره کرده و گفت: آنها لیاقت برگزاری و اداره بزرگترین تجمع مسلمانان را ندارند و جامعه جهانی باید این بی لیاقتی آل سعود را بپذیرد.

در پایان برنامه علیرضا قزوه، میلاد عرفان پور، مصطفی محدثی خراسانی، نفیسه سادات موسوی، محسن رضوانی، مهدی جهاندار و فاطمه نانی‌زاد در وصف شهدای مظلوم منا شعرخوانی کردند.