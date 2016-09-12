شماره جدید فصلنامه علوم محض و کاربردی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره‌های پنجم و ششم فصلنامه نقد کتاب «علوم محض و کاربردی» ویژه بهار و تابستان ۱۳۹۴، در ۲۷۲ صفحه شامل ۸ بخش «سخن سردبیر»، «نقد»، «شایسته خواندن»، «شایسته ترجمه»، «نقد آثار پیشین»، «گوناگون»، «معرفی کتاب» و «نقد شفاهی» به سردبیری دکتر یونس کرامتی منتشر شده است.

بخش «نقد» این شماره از فصلنامه شامل ۵ مطلب متنوع با عنوان‌های «همای اوج سعادت به دام ما افتاد» نوشته حسن سالاری، «علم، دین و خرافه در تمدن اسلامی» از امیر محمد گمینی، «کتاب چند پاره سازی: گرایشی تخصصی در فن کتاب سازی (بخش اول) » به قلم آرش ظریف، «ترجمه دانشنامه‌های جهانی در بنیاد دانشنامه‌نگاری ایرانی» نوشته عزیزه بابایی و «نکاتی تاثیرگذار که مترجمین نباید بدانند» نوشته مصطفی یاوری آمده است.

فصلنامه نقد کتاب «علوم محض و کاربردی» در بخش «شایسته خواندن»، کتاب «گذر از سیاهی برای رسیدن به روشنایی» را برای مطالعه به خوانندگان پیشنهاد کرده است.

در بخش «شایسته ترجمه» این شماره از فصلنامه نقد کتاب «علوم محض و کاربردی» نیز کتاب‌های «اخلاق مهندسی» و «سفری کیهانی از سیاره مادر تا مرزهای فضا» به خوانندگان معرفی شده است.

شماره پنجم و ششم فصلنامه نقد کتاب «قرآن و حدیث» (ویژه بهار و تابستان ۱۳۹۴) به سردبیری یونس کرامتی، در ۲۷۲ صفحه به بهای ۱۰ هزار تومان از سوی مؤسسه خانه کتاب منتشر شده و روی دکه رفته است.