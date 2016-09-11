مجتمع آموزشی ۷۰ کلاسه فرهنگ در قشم احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مؤمنی ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان قشم با تأکید بر استفاده از ظرفیت همه دستگاه ها در ارتقاء فضاهای مدارس و پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی، اظهار داشت: در ادامه سال جاری، ساخت مجتمع بزرگ فرهنگ با ۷۰ فضای آموزشی شامل کلاس درس، آزمایشگاه، نمازخانه، کتابخانه و فضاهای ورزشی و تمام هوشمند در قشم شروع خواهد شد.

وی گفت: این مجتمع شامل سه آموزشگاه در مقاطع ابتدایی، متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم خواهد بود که در اختیار آموزش و پرورش قرار می گیرد.

رئیس شورای آموزش و پرورش قشم از افزایش فضاهای استاندارد آموزشی در این شهرستان خبر داد و عنوان کرد: علاوه بر اختصاص اعتبارات آموزشی و پرورشی توسط منطقه آزاد قشم، در کنکور سال آینده به ازای هر دانش آموزی که رتبه کمتر از هزار را کسب کند یک مدرسه نیز از طرف سازمان منطقه آزاد در این شهرستان ساخته می شود.

مؤمنی آموزش و پرورش قوی را رکن تربیت نیروی انسانی ماهر و پیشرفت و توسعه کشور دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به مسائل آموزش و پرورش در زمینه اعتبارات آموزشی و پرورش، به دنبال آن هستیم با اختصاص بخشی از درآمدهای سرمایه گذاری دراین جزیره و همچنین اختصاص دو درصد از درآمدهای عوارض منطقه آزاد قشم به دستگاه تعلیم و تربیت، بخشی از سرانه آموزشی و پرورشی مدارس شهری و روستایی این جزیره را مرتفع سازیم.

این مسئول تصریح کرد: با اولویت بندی مشکلات مدارس و شناخت بهتر از امکانات و تجهیزات موجود، مسیر و جهت برنامه ریزی برای آموزش وپرورش را مطلوب تر خواهد ساخت.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم خواستار توجه بیش از پیش آموزش وپرورش به مسأله فرهنگ دانش آموزان شد و اضافه کرد: با الگوسازی مناسب از شعائر دینی و ملی در مدارس و برنامه ریزی مناسب و هدفمند در راستای فرهنگ سازی دینی، می توان شاهد رشد و تعالی دانش آموزان در زمینه های فرهنگی بود.