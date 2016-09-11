۲۰مرکزعلمی کاربردی در کرمانشاه فعال است/ راه اندازی رشته های جدید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مزدک راد ملکشاهی پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشستی خبری که در محل دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه برگزار شد از ثبت نام برای پذیرش در دوره های مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای نظام آموزش مهارتی در سال ۹۵ خبر داد و افزود: علاقمندان نسبت به ثبت نام در دوره تحصیلی (مهر و بهمن) در این دانشگاه با مراجعه به سایت سازمان سنجش تا ۲۵ شهریور ماه اقدام کنند.

وی هدف دانشگاه های علمی کاربردی را ارتقای سطح مهارتی افراد بیان کرد و افزود: در استان کرمانشاه ۲۰ مرکز علمی کاربردی وجود دارد که در ۱۵ مرکز آموزش علمی کاربردی در ۳ گروه آموزشی صنعت، فرهنگ و هنر و مدیریت خدمات اجتماعی، حدود ۶۰۰۰ نفر در ۷۹ کد رشته محل، پذیرش می شوند.

ملکشاهی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۳ هزار دانشجو در استان کرمانشاه در حال تحصیل در دانشگاه های علمی کاربردی هستند، تصریح کرد: پذیرش در دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) بدون آزمون بر اساس معدل کل کاردانی، مرتبط بودن رشته تحصیلی کاردانی با رشته انتخابی و با توجه به اولویت های بومی و غیر بومی، سهمیه شاغل، آزاد، رزمندگان و ایثارگران انجام می شود و طبق ضوابط معافیت تحصیلی به پذیرش شدگان ذکور این دوره ها تعلق می گیرد.

این مقام مسئول همچنین از ارائه تسهیلات به دانشجویان خبر داد و خاطر نشان کرد: در هر ترم به هر دانشجوی مقطع کاردانی ۳۰۰ هزار تومان و هر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد یک میلیون تومان وام اختصاص می یابد.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه در پایان از راه اندازی رشته های ناپیوسته جدید در دانشگاه اطلاع داد و یادآور شد: در این پذیرش ۵ دوره کارشناسی جدید شامل کارشناسی حرفه ای پدافند غیر عامل، حفاظت اطلاعات سازمانی، مدیریت رفاه اجتماعی، موسیقی گرایش آهنگسازی ایرانی و مهندسی فناوری صنایع شیمایی راه اندازی شده است.