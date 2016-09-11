«جشن دلدادگی» برگزار می شود/ «قربانگاه دل» شنیدنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «جشن دلدادگی» رادیو تهران با اجرای عباس جمشیدی فر بازیگر نمایش های طنز رادیویی پخش می شود. امیر حسین ثقفی تهیه کننده برنامه ضمن اعلام این خبر گفت: شبکه رادیویی تهران با برپایی جشن دلدادگی به استقبال عید سعید قربان می رود، این برنامه ۲۱ شهریور از ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰ با اجرای عباس جمشیدی فر و نمایش های طنز شاد روی آنتن می رود.

وی افزود: از بخش هایی که در این ویژه برنامه تدارک دیده شده است، ارتباط مستقیم با کربلای معلی و حرم امام حسین(ع) است. ارتباط زنده با مشهد مقدس حرم مطهر امام رضا(ع) و شهر قم، حرم مطهر حضرت معصومه(س) و شیراز حرم حضرت احمد ابن موسی (ع) برقرار خواهد شد. در بخش های نمایشی بازیگران عباس جمشیدی فر و امین قاصی لحظات مفرحی را خلق می کنند. محمدرضا میر حسینی گزارشگر رادیو تهران در گفتگو با مردم این بار به زبان طنز با آنها مصاحبه می کند.

ثقفی به یاد و خاطره شهدای منا اشاره کرد و افزود: بخشی از ویژه برنامه به عید دیدنی از خانواده های شهدای منا اختصاص یافته است، سمیرا صدیقی گزارشگر رادیو تهران به عید دیدنی خانواده های فاجعه منا می رود و با آنها گفتگو می کند. محمد نصرآبادی، کارشناس مجری برنامه هم توضیحاتی درباره تاریخچه این عید و روایات و احادیث درباره عید قربان ارائه می کند.

«جشن دلدادگی» کاری از گروه تفریحات و سرگرمی رادیو تهران است که یکشنبه از ساعت ۲۱ به استقبال عید قربان می رود.

قربانگاه دل از دانشگاه تهران

شبکه رادیویی تهران به صورت مستقیم نماز پرفیض عید سعید قربان را از دانشگاه تهران پخش می کند. علیرضا حبیبی مدیر گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران با اعلام این خبر گفت: نماز عید سعید قربان، دوشنبه ۲۲ شهریور به امامت آیت‌الله سید احمد خاتمی در دانشگاه تهران اقامه می‌شود. شبکه رادیویی تهران با استقرار واحد سیار خود در دانشگاه تهران با عنوان برنامه «قربانگاه دل» از ساعت۶:۳۰ این مراسم را پوشش می دهد.

وی بیان کرد: پخش سخنرانی پیش از خطبه نماز عید قربان، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ اکرم الکعبی دبیر مقاومت اسلامی حرکته النجباء عراق است. قبل از برگزاری نماز گزارش های مردمی پخش و محمد پویا، کارشناس مذهبی برنامه درباره فلسفه قربانی، عید قربان و اعمال این روز صحبت می کند.

حبیبی یادآور شد: درهای دانشگاه تهران از ساعت ۶ صبح روز دوشنبه همزمان با عید قربان بر روی نمازگزاران باز است و مراسم از ساعت ۷ صبح شروع می‌شود، برای آگاهی از وضعیت ترافیکی با رادیو تهران همراه شوید.

به گفته مدیر گروه مدیر گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران، بخش هایی از این برنامه به گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حادثه منا و پخش نذورات قربانی و گزارش هایی از کهریزک اختصاص یافته است.