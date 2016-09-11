به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ولیئی گفت: اعطای کمک‌های عید قربان به صورت غیرحضوری هم میسر است به طوری که می‌توان با شماره تلفن ۷۳۵۵ و وارد کردن عدد ۱۴ به نیازمندان کمک کرد. همچنین شماره حساب جاری ۷۳۵۵ بانک ملت با شناسه ۷۵۶ آماده دریافت کمک‌ها است.

وی با اشاره به اینکه نماینده رسمی دامپزشکی در تمام مراکز حضور خواهد داشت گفت: ظرف ۴۸ ساعت کل مبلغ نقدی و غیرنقدی به دست نیازمندان خواهد رسید.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران با اشاره به اینکه خانواده‌های نیازمند تحت پوشش کمیته امداد در تهران فقرهای شدیدی دارند، گفت: بسیاری از این خانواده‌ها بدون امکانات زندگی می‌کنند و اگر کمیته امداد به آنها کمک نکند خیلی‌ها می‌میرند. البته فقر مطلق در کشور به واسطه یارانه‌ها وجود ندارد اما شدت فقر خیلی زیاد شده است و ما هر روز درگیر آن هستیم.

ولیئی گفت: توانایی کمیته امداد در یک حدی است و دولت هم در حداکثر توان خود کمک کرده است و رویکرد ما به سمت خیر محوری است تا صندوق محوری.

وی گفت: اعتباراتی که دولت می‌دهد در کمیته امداد تهران حدود ۳۰ درصد است و ۷۰ درصد را مردم می‌دهند در نتیجه حمایت‌ها کافی نیست.

ولیئی درمورد پرداخت مستمری به خانواده‌ها گفت: به خانواده‌های یک نفره ۵۳ هزار تومان، به ۲ تا ۵ نفره به ترتیب ۶۲، ۷۳، ۸۲ و ۱۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود و ۳۵۰ هزار تومان هم به صورت ماهانه به خانواده‌هایی که نیازمند خدمات بیمه‌ای، پرداخت هزینه‌های درمان، تامین جهیزیه و ... هستند داده می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران گفت: در حال حاضر مددجویان کمیته امداد در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها تحت پوشش بیمه سلامت ایرانیان و در شهرهای بالای هزار نفر بیمه کمیته امداد هستند. به طوری که هم اکنون در استان تهران ۹۳ هزار و ۵۰۰ نفر بیمه بوده و سال گذشته ۳۷ میلیارد تومان هزینه بیمه آنها شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران در رابطه با برگزاری جشن عاطفه‌ها نیز گفت: امسال با شعار مهر در انتظار همدلی در دو مرحله ۲۵ شهریور و ۱۰ مهر ماه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: به همراه این جشن، جشنواره جعبه کفش نیز با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری برگزار می‌شود به طوری که در این طرح هدایا و کمک‌های مردمی در جعبه‌های کفش تزیین شده و به خانواده‌های نیازمند داده می‌شود.

ولیئی گفت: ۱۰ مهر ماه در مدارس تهران زنگ جشن عاطفه‌ها نواخته می‌شود و در ۴ فرهنگسرا به طور ویژه فرهنگسرای رسانه، خاوران، فردوس و رازی مراسمی برگزار می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران گفت: برای اینکه در توزیع امکانات عدالت باشد علاوه بر هدایای لوازم‌التحریز ۵۰ زهار تومان برای مقطع ابتدایی، ۷۵ هزار تومان برای متوسطه اول و ۱۰۰ هزار تومان برای متوسطه دوم و پیش‌دانشگاهی در نظر گرفته شده که به ازای هر دانش‌آموز به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود.

وی گفت: در سال گذشته یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان در جشن عاطفه‌ها کمک شده است.