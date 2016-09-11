به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در دیدار اعضای ستاد بازسازی واقعه غدیر که قبل از ظهر یکشنبه در سالن محراب حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: بازسازی واقعه غدیر به صورت تجسمی کار بسیار شایسته‌ای است زیرا افراد می‌توانند با چشم ارتباط برقرار کنند و همچنین کار تجسمی در فهم و درک مؤثر است.

وی بیان داشت: برگزاری مراسم بازسازی واقعه غدیر در نقاط مختلف کشور با توجه به پیام‌رسانی آن در میان افراد فراوان تأثیرگذاری بیشتری دارد و این کمیت بسیار مهم است.

امام جمعه قم با بیان این که تلاش کنید بازسازی واقعه غدیر به خرافات‌آلوده نشود، تأکید کرد: وقایعی همچون واقعه غدیر حلقه‌های گمشده‌ای دارند که در تاریخ نیامده و گاهی هنرمندان برای جاذبه صحنه‌هایی را ایجاد می‌کنند که لازم است مراقب خرافات باشند تا وارد این گونه کارهای ارزشمند دینی نشود.

موارد سیاسی وارد کار بازسازی واقعه غدیر نشود

وی ابراز کرد: غدیر مسئله‌ای سیاسی است و باید مراقب بود تا موارد سیاسی دیگر وارد آن نشود.

حجت الاسلام سعیدی عنوان کرد: بعد از پیامبر گرامی اسلام‏‏(ص)، اهل بیت(ع) در جهت تقویت و تثبیت واقععه غدیر به شکل‌های گوناگون و با بیان روایت تلاش می‌کردند.

وی اظهار کرد: باید به گونه‌ای واقعه غدیر بازسازی شود که حواشی مراسم مازاد بر متن نباشد و اصل مطلب بازنماند.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) تصریح کرد: داشتن نیت خالص در این کار بسیار مهم است.