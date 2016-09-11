نیاز ۳ میلیاردی برای خرید تجهیزات و اعزام ورزشکاران به مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، ضرغام علیجانی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری اداره کل ورزش و جوانان لرستان که با حضور معاون وزارت ورزش و جوانان برگزار شد اظهار داشت: لرستان در مسابقات جهانی طی سال ۹۳، چهار مدال طلا، سال ۹۴ سی و چهار مدال طلا و امسال تا کنون یک مدال طلا کسب کرده است

وی با بیان اینکه در استان لرستان سال گذشته ۹ مدال نقره و ۲۱ مدال برنز جهانی داشته ایم گفت: در بخش آقایان به طور کلی در سال ۹۳ بالغ بر ۴۹۸ مدال و در سال ۹۴ بالغ بر ۵۳۰ مدال داشته ایم.

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان در بخش بانوان در سال ۹۳ بالغ بر ۱۳۶ مدال و در سال ۹۴ بالغ بر ۶۱۴ مدال داشته ایم گفت: رشد کسب مدال بانوان نشان دهنده نگاه و توجه ویژه وزارت ورزش و جوانان به بانوان و اجرای سیاست های مدنظر رهبر معظم انقلاب است.

علیجانی با بیان اینکه لرستانی ها در ۲۴ رشته ورزشی در تیم های ملی عضویت دارند گفت: هم اکنون لرستان در تیم هایی از جمله هندبال، فوتبال، جودو، کبدی، گلف، هاکی و ... دارای ورزشکار است.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه دو سال است که هنوز یک اردو برای هیچکدام از رشته های ورزشی استان برگزار نکرده ایم گفت: ۴۶ هیئت ورزشی در استان داریم که برای برگزاری مسابقات استانی در سطح این هیئت ها و در ۸ رده نیازمند به ۷۳۶ میلیون تومان اعتبار هستیم.

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان متاسفانه از زمانی که مسابقات رده کشوری حذف شده آسیب دیده ایم گفت: در راستای حمایت از استانهای محروم درخواست برگزاری مسابقات کشوری را داریم تا استعدادهای استان را معرفی کنیم.

علیجانی با بیان اینکه برای اعزام هیئت های ورزشی به مسابقات به ۵۵۲ میلیون تومان اعتبار نیاز داریم گفت: در راستای تامین تجهیزات هیئت های ورزشی نیز با کمبود اعتبار مواجه هستیم.

وی گفت: در مجموع ورزش لرستان برای اعزام به مسابقات و تامین تجهیزات و ... به ۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که امیدواریم در این سفر تامین شود.