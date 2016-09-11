نماز عید قربان در بیش از ۳۰ مسجد صومعه سرا برگزار می شود

حجت الاسلام منوچهر احمدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نماز عید سعید قربان، اظهار کرد: امسال نیز همانند سال های گذشته این مراسم با کیفیت هرچه بیشتر و بهتر در شهرستان صومعه سرا برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری دای عرفه در ۲۰ مسجد شهرستان صومعه سرا گفت: نماز عید سعید قربان صبح فردا (دوشنبه) در بیش از ۳۰ مسجد شهری و روستایی شهرستان صومعه سرا برگزار می شود.

حجت الاسلام احمدی پور در ادامه با بیان اینکه در دهه ولایت اداره تبلیغات اسلامی صومعه سرا همانند سال های گذشته برنامه های متنوعی برگزار می کند، افزود: آذین بندی فضای عمومی، برپایی ایستگاه صلواتی، برگزاری نشست های بصیرتی و گفتمان های دینی، ارسال پیامک انبوه، اعزام مبلغ و مبلغه و ... از جمله برنامه های این نهاد در دهه ولایت است.