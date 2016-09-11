عمل به دستورات اهل بیت(ع) باید در کشور مشهود باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابراهیم امینی در دیدار با اعضای ستاد بازسازی واقعه غدیر که ظهر یکشنبه در دفتر پژوهشگاه مجلس خبرگان در قم برگزار شد طی سخنانی حدیث غدیر را از احادیث مسلم تاریخ اسلام دانست و گفت: این حدیث را اهل سنت و شیعه نقل کرده‌اند و گرچه در متن آن کم و بیش اختلاف وجود دارد اما در تاریخ اهل سنت و شیعه حدیثی غیر قابل انکار است.

وی با بیان اینکه در این حدیث چند مطلب مطرح است، عنوان داشت: اثبات امامت و مسئله پیروی از امامت از جمله این موارد است که در این زمینه نیز ما قوی بوده و تألیفات زیادی از جمله کتاب الغدیر علامه انجام شده است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه مسئله مهم دیگری که در این حدیث وجود دارد بحث تمسک است، گفت: بحث تمسک به کتاب و اهل بیت(ع) که در این حدیث آمده اختصاص به شیعه و یا سنی ندارد بلکه موضوعی است که به عنوان یک مرجع مطرح شده و شیعه و سنی باید به آن توجه داشته باشند.

وی مسئله عمل به دستورات و الگو قرار دادن روش و سبک زندگی اهل بیت(ع) را مورد تأکید قرار داد و گفت: تشریفات صوری مانند چراغانی و برگزاری مراسم و بازسازی وقایع خوب است اما آنچه که مهم است عمل به دستورات و الگو بودن است اما در این قسمت تبلیغ چندانی وجود ندارد.

آیت الله امینی با تأکید بر اینکه امام علی(ع) از سوی پیامبر(ص) معرفی شدند و باید مرجع عمل باشد گفت: باید پیرو عمل آنها باشیم اما متأسفانه در این زمینه کمتر کار شده است.

وی با اشاره به اینکه مسئله پیروی از علمکرد حضرت علی(ع) باید در جمهوری اسلامی کاملا مشهود باشد گفت: باید دید که آیا واقعه همین گونه است؟ آیا واقعا اینگونه عمل می‌کنیم؟ آیا عدل علی(ع) در جامعه جاری است؟

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: وقتی که ما می‌خواهیم ایران را به عنوان کشوری اسلامی معرفی کنیم باید به گونه‌ای عمل شود که وقتی دیگران وارد ایران می‌شوند عدل علی(ع)، نماز علی (ع)، عبادت علی(ع) و اداره علی(ع) را کاملا در آن مشاهده کنند.