به گزارش خبرنگار مهر، جاسم محمدی فارسانی ظهر یکشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به گزارش عملکرد کمیته امداد استان در حوزه اشتغال طی سال ۹۴ و پنج ماه اول امسال پرداخت و اظهار داشت: در سال ۹۴ حدود ۴۹۳ میلیارد و ۴۳۳ میلیون ریال تسهیلات از سوی بانک های استان ابلاغ شد که از این مبلغ ۴۳۲ میلیارد و ۵۸ میلیون ریال پرداخت و برای سه هزار و ۵۹۶ نفر اشتغال ایجاد شد.

ایجاد اشتغال برای ۴۸۰۰ مددجوی تحت پوشش کمیته امداد لرستان

وی مجموع اشتغال ایجاد شده در استان توسط کمیته امداد طی سال گذشته را چهار هزار و ۸۲۵ نفر برشمرد و افزود: برای این اشتغال ایجاد شده ۴۷۸ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده اما در سامانه رصد اشتغال ایجاد شده برای چهار هزار و ۱۶۲ نفر ثبت شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان با بیان اینکه این نهاد رتبه اول استان از بین دیگر دستگاه های اجرایی را در زمینه ایجاد اشتغال طی سال گذشته داشته است، عنوان کرد: طی سال ۹۴ در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای ۱۰ هزار و ۳۱۰ آموزش برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان صورت گرفت که در این راستا مبلغی حدود ۱۳ میلیارد ریال هزینه شد.

محمدی فارسانی سهمیه اعلام شده برای کمیته امداد لرستان در زمینه ایجاد اشتغال طی سال ۹۵ را ۳۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برشمرد و گفت: تا امروز ۵۷۹ فقره تسهیلات به مبلغ ۷۱ میلیارد و ۲۶۵ میلیون ریال پرداخت شده است.

وی مجموع اشتغال ایجاد شده توسط کمیته امداد لرستان طی پنج ماه اول سال جاری را ۷۲۰ نفر برشمرد و افزود: برای این اشتغال ایجاد شده ۹۱ میلیارد و ۱۰۵ میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است.

ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به ۲۵۰۰ مددجو

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان اضافه کرد: در بحث آموزش های فنی و حرفه ای نیز در طول پنج ماه امسال به دو هزار و ۵۶۶ نفر با مبلغ یک میلیارد و ۹۹۴ میلیون ریال اعتبار آموزش داده شده است.

محمدی فارسانی گفت: بر اساس آمار مرکز در سال ۹۴ کمیته امداد لرستان در حوزه اشتغال از رتبه ۱۷ کشوری در سال ۹۳ به رتبه ۱۰ ارتقاء یافت.

وی بیان داشت: طی ماه مبارک رمضان و در «طرح مفتاح» ۴۱۵ مدیر و مسئول لرستانی از خانواده های مددجویان بازدید و سرکشی داشتند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان از راه اندازی شعبه صندوق «امداد ولایت» در استان خبر داد و گفت: با توجه به راه اندازی صندوق «امداد ولایت» در کشور برای ارائه تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندان شعبه استانی آن آماده راه اندازی است.

بنا براین گزارش، در پایان این جلسه از بانک هایی که در سال گذشته بیشترین همکاری را با کمیته امداد استان در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغال زا داشتند تقدیر شد.