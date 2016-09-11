به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی ظهر یکشنبه در نشست برنامهریزی دهه امامت و ولایت با تبریک اعیاد پیش رو اظهار داشت: ولایت و ولایت پذیری یکی از موارد تاکید شده در دین است و دهه ولایت موقعیت خوبی برای گسترش این موضوع است.
وی با بیان اینکه کمیته امداد هر ساله به این مناسبت برنامههای ویژهای برای مددجویان تحت حمایت خود برگزار میکند افزود: امسال نیز ۱۵ برنامه شاخص فرهنگی و دینی در کمیته امداد شهرستانهای مختلف استان برگزار میشود.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به روز عید قربان و قربانی گوسفندان توسط خیرین و نیکوکاران بیان کرد: ۲۸ مرکز نیکوکاری در سراسر استان آماده دریافت نذورات نقدی و غیر نقدی خیرین هستند.
لطفی بیان کرد: از جمله برنامه های دهه ولایت کمیته امداد این استان برگزاری کارگاه های آموزشی، توزیع بروشور و مسابقه شعر با موضوعات غدیر و امر به معروف و نهی از منکر است.
وی با بیان اینکه اجرای طرح مفتاح یکی از برنامههای ما در این دهه است، گفت: تکریم ایتام با نام علی و همایش ویژه زنان سرپرست خانوار از دیگر برنامه های کمیته امدا در دهه ولایت است.
نظر شما