بزرگ ترین مرکز تجاری صنایع دستی ایران در اروپا افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مفاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور، مراسم افتتاحیه با حضور مسعود سلطانی فر معاون محترم رئیس جمهور و بهمن نامورمطلق معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور، جهانگیری سفیر ایران – هلند، فرهاد شریف معاون امور بینالملل اتاق بازرگانی ایران و شهرداران شهر های لاهه، آمستردام، لیدن، رایزویک، واستار و لایدندورپ و سفرای کشور های مختلف و چند تن از روسای دانشگاهها و کالج و مقامات هلندی و ایرانی برگزار شد.
مسعودسلطانیفر، در این مراسم با اشاره به شرایط ایجاد شده پس از توافق هستهای تاکید کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران بر آن است تا با فعال کردن صاحبان تجارت و صنعت و نیز فعالان عرصههای فرهنگی، روابط اقتصادی و تجاری و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و هلند را بهبود بخشیده و به دور از مناقشات و جنجالهای سیاسی کشورهایی که منافع خود را در تحریم جمهوری اسلامی ایران میبینند، زمینه رشد و شکوفایی هرچه بیشتر روابط فرهنگی و اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا به ویژه ایران و هلند را رقم بزند.
معاون رئیس جمهوراضافه کرد: دو کشور ایران و هلند از دیرباز روابط حسنهای داشتهاند و هماکنون نیز هیچ محدودیتی در توسعه همکاریهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود ندارند. ما بر این باوریم که گشایش مرکز تجاری - فرهنگی ایران و هلند گام بزرگی در این راستا محسوب شده و میتواند ابتکار عملی برای همکاریهای آتی با کشور هلند و نیز سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشد.
سلطانی فر همچنین ابراز امیدواری کرد که با سفر خود به هلند زمینه همکاریهای بیشتر میان دو کشور در زمینههای اقتصادی، گردشگری و صنایع دستی فراهم شود.
در این مراسم جهانگیری، سفیر ایران و هلند ضمن خوش آمدگویی به مهمانان افتتاح مرکز تجاری ایران و هلند را بزرگترین رویداد در چارچوب گسترش مناسبات اقتصادی، صنایع دستی و گردشگری فی مابین دو کشور دانست و افتتاح این مرکز را به عنوان اولین مرکز تجاری صنایع دستی در قلب اروپا برشمردند و خاطر نشان ساختند تولیدات صنایع دستی، فرش، مبلمان و ... که نماد فرهنگ و تمدن کشور ایران است در این مرکز تجاری برای شهروندان کشور هلند در معرض نمایش و عرضه قراردارد.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی با اقداماتی نظیر ایجاد مرکز تجاری و فرهنگی ایران و هلند میتواند از این تجارب برای افزایش فعالیتها و معرفی ظرفیتهای و تواناییهای دو ملت استفاده کند.
جهانگیری همچنین از رویکرد دولت یازدهم به منظور ایجاد زمینههای لازم برای همه بخشها در راستای توسعه اقتصادی با استفاده از ارتباطات بین المللی تقدیر و تشکر کرد.
وی با اشاره به نقش و اهمیت ارتباطات بین بانکی در سرمایهگذاری و تجارت بین دو کشور، بر لزوم همکاری نزدیکتر بانکهای دو کشور در پیشبرد اهداف صادراتی تاکید کرد.
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