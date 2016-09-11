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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۱۶

بزرگ ترین مرکز تجاری صنایع دستی ایران در اروپا افتتاح شد

بزرگ ترین مرکز تجاری صنایع دستی ایران در اروپا افتتاح شد

اولین و منحصرترین مجتمع دائمی نمایشگاهی از کالاهای صنایع دستی ایرانی در شهر لایدندورپ کشور هلند با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  روابط عمومی مفاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور، مراسم افتتاحیه با حضور مسعود سلطانی فر معاون محترم رئیس جمهور و بهمن نامورمطلق معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور، جهانگیری سفیر ایران – هلند، فرهاد شریف معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران و شهرداران شهر های لاهه، آمستردام، لیدن، رایزویک، واستار و لایدندورپ و سفرای کشور های مختلف و چند تن از روسای دانشگاه‌ها و کالج و مقامات هلندی و ایرانی برگزار شد.  

مسعودسلطانی‌فر، در این مراسم با اشاره به شرایط ایجاد شده پس از توافق هسته‌ای تاکید کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران بر آن است تا با فعال کردن صاحبان تجارت و صنعت و نیز فعالان عرصه‌های فرهنگی، روابط اقتصادی و تجاری و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و هلند را بهبود بخشیده و به دور از مناقشات و جنجال‌های سیاسی کشورهایی که منافع خود را در تحریم جمهوری اسلامی ایران می‌بینند، زمینه رشد و شکوفایی هرچه بیشتر روابط فرهنگی و اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا به ویژه ایران و هلند را رقم بزند.

معاون رئیس جمهوراضافه کرد: دو کشور ایران و هلند از دیرباز روابط حسنه‌ای داشته‌اند و هم‌اکنون نیز هیچ محدودیتی در توسعه همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود ندارند. ما بر این باوریم که گشایش مرکز تجاری - فرهنگی ایران و هلند گام بزرگی در این راستا محسوب شده و می‌تواند ابتکار عملی برای همکاری‌های آتی با کشور هلند و نیز سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشد.

سلطانی فر همچنین ابراز امیدواری کرد که با سفر خود به هلند  زمینه همکاری‌های بیشتر میان دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، گردشگری و صنایع دستی فراهم شود.

در این مراسم جهانگیری، سفیر ایران و هلند ضمن خوش آمدگویی به مهمانان افتتاح مرکز تجاری ایران و هلند را بزرگترین رویداد در چارچوب گسترش مناسبات اقتصادی، صنایع دستی و گردشگری فی مابین دو کشور  دانست و افتتاح این مرکز را به عنوان اولین مرکز  تجاری صنایع دستی در قلب اروپا برشمردند و خاطر نشان ساختند تولیدات صنایع دستی، فرش، مبلمان و ... که نماد فرهنگ و تمدن کشور ایران است در این مرکز تجاری برای شهروندان کشور هلند در معرض نمایش و عرضه قراردارد.

وی تصریح کرد: بخش خصوصی با اقداماتی نظیر ایجاد مرکز تجاری و فرهنگی ایران و هلند می‌تواند از این تجارب برای افزایش فعالیت‌ها و معرفی ظرفیت‌های و توانایی‌های دو ملت استفاده کند.

جهانگیری همچنین از رویکرد دولت یازدهم به منظور ایجاد زمینه‌های لازم برای همه بخش‌ها در راستای توسعه اقتصادی با استفاده از ارتباطات بین المللی تقدیر و تشکر کرد.

وی با اشاره به نقش و اهمیت ارتباطات بین بانکی در سرمایه‌گذاری و تجارت بین دو کشور، بر لزوم همکاری نزدیک‌تر بانک‌های دو کشور  در پیشبرد اهداف صادراتی تاکید کرد.

کد مطلب 3766940

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