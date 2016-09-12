نقص سیستم «اتصال زمین» در ساختمانهای ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیستم «ارت» یا زمینی کردن یک نقطه از مدار الکتریکی، به معنی اتصال آن به هادی حفاظتی است. سیستم زمین یا ارتینگ برای تجهیزاتی به کار می رود که با برق کار می کنند یا با برق کار نمی کنند اما بدنه فلزی دارند.
این سیستم یکی از اصلی ترین ارکان نیروگاهها، پست های برق، ساختمان ها و ... است که برای حفظ سلامت افراد، تجهیزات و دستگاه ها در مقابل خطرات ناشی از اتصال کوتاه یا صاعقه طراحی می شود.
شکرالله قلی زاده عضو سازمان نظام صنفی رایانهای با بیان اینکه به دلیل نبود تجهیزات «ارتینگ» در بسیاری از ساختمانهای کشور، شاهد خسارت گسترده دستگاههای الکتریکی هستیم، گفت: به دلیل عدم پیشبینی این سیستم در ساختمانها؛ شاهد خرابیهای جبران ناپذیر، مرجوع شدن بسیاری از محصولات الکتریکی و گسترش ابعاد این خسارتها در کشور هستیم.
وی گفت: علاوه بر این اغلب مهندسان فناوری اطلاعات با سیستم ارتینگ آشنایی لازم را ندارند و توجهی به این موضوع نمیکنند.
این عضو سازمان نظام صنفی رایانهای توضیح داد: سیستم ارتینگ متشکل از چاه ارت و سیم متصل به چاه است که هر جریان الکتریکی ناخواسته و مزاحمی را به زمین منتقل میکند. اگر بدنه هر دستگاه مصرف کننده برق از جمله دستگاههای صنعتی، مخابراتی و خانگی، توسط یک رشته سیم به زمین متصل شود، یک سیستم ارت ایجاد شده است.
قلیزاده با بیان اینکه استفاده از سیستم ارت برای حفاظت از افراد و دستگاهها لازم است، گفت: اضافه ولتاژهای تولید شده در بدنه دستگاههای الکتریکی حتما باید خنثی شوند.
این عضو سندیکای تولیدکنندگان رایانه تصریح کرد: در حال حاضر در نتیجه عدم توجه کافی به سیستم ارتینگ، شاهد خرابیهای جبران ناپذیر و مرجوع شدن بسیاری از محصولات الکتریکی در بازار هستیم.
وی ادامه داد: دستگاههای بسیاری سالم به فروش میروند اما با ایراد فنی مرجوع میشوند و پس از بررسی مشخص میشود، اشکال سیستم ارت باعث نقض عملکرد دستگاه شده است. برای مثال بارها دیده شده در سازمانهای بزرگ با اتاق سرورهای دارای «رک» زیاد، به دلیل اتصال اشتباه سیم ارت، بخشی از سرور آسیب شدیدی دیده است.
به گفته قلی زاده، ابعاد این خسارتها در سطح کشور گسترده است و با توجه به هزینههای بالای دستگاههای الکتریکی به ویژه تجهیزات مراکز داده و اتاقهای سرور، هر ساله هزینه مالی زیادی به کشور وارد می شود.
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