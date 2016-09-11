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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۵۹

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی:

مساجد به جایگاه اصلی خود بازگردند

مساجد به جایگاه اصلی خود بازگردند

بیرجند- نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه مساجد باید به جایگاه اصلی خود بازگردند، گفت: فعالان کانون‌های مساجد در راستای بازسازی مساجد به جایگاه اصلی تلاش می‌کنند.

 به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح یکشنبه در دیدار با مسئولان دبیرخانه کانون‌های مساجد استان و مدیران کانون‌های فرهنگی هنری اظهار کرد: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد همانند اتاق فکر مساجد هستند.

وی تغذیه به‌روز مساجد را از جمله رمزهای موفقیت مساجد عنوان کرد و گفت: کانون‌های فرهنگی هنری باید بر اساس نیاز و اولویت‌های روز به مخاطبان خدمات‌رسانی کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه کانون‌های فرهنگی باید برنامه‌های خود را بر اساس نیاز و مشکلات مردم تنظیم کرده تا کارساز باشد، عنوان داشت: اگر مساجد نقش خود را به‌روز انجام دهند به‌طور قطع جوانی که وارد مسجد شده جذب آن می‌شود چرا که فعالیت‌های موجود با نیازهای جوان همخوانی دارد.

برنامه‌های مساجد با تحلیل روز باشد

عبادی با اشاره به برگزاری برخی مراسم‌های تکراری در سطح مساجد، عنوان داشت: برنامه‌ها باید همراه با تحلیل مسائل روز و کارساز باشد.

وی با تاکید بر اینکه مسجد باید به جایگاه اصلی خود بازگردند، بیان کرد: در گذشته‌های دور شرایط به گونه ای بود که افرادی که مساجد را اداره می‌کردند، آن قدر تأثیرگذار بودند که هنوز هم، ‌هر گاه یاد آن‌ها می‌کنم ‌در واقع سلمان فارسی در ذهنم تداعی می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مساجد در دوران رضاشاه آسیب‌های زیادی دیدند، بیان داشت: فعالان کانون‌های مساجد در راستای بازگشت مساجد به جایگاه اصلی تلاش می‌کنند و این امر مهمی است که بتوانیم مساجد را به جایگاه اصلی آن برسانیم.

عبادی با تاکید بر اینکه ارائه آمار و ارقام و گزارش‌ها، ‌ جنبه های سیستمی داشته و ظاهری است، افزود: ممکن است در برخی از مساجد گزارش‌ها یکی باشد اما نحوه کار و تأثیرگذاری متفاوت باشد.

وی اضافه کرد: به عنوان نمونه ممکن است یک مطلب در دو مسجد بیان شود اما در یک مسجد بر مخاطبان تأثیر بگذارد و در مسجد دیگر هیچ تاثیری بر مستمع نداشته باشد.

کد مطلب 3766951

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