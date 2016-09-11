بیانیه اجلاس وزرای خارجه اتحادیه عرب نسنجیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان بیانیه پایانی یکصد و چهل و ششمین اجلاس وزرای خارجه اتحادیه عرب در قاهره پیرامون جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را مردود و مفاد آن را ناشی از اغراض سیاسی و عدم درک واقعیت های تاریخی دانست.

قاسمی اظهار داشت: این بیانیه مصداق بارز دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران است و ما ضمن تأکید بر اقدامات قانونی و مشروع در قلمرو سرزمینی خود، طرح اینگونه ادعاها در خصوص جزایر ایرانی را شدیداً محکوم نموده و مفاد آن را کاملاً رد می کنیم.

وی افزود: این گونه موضعگیری های نسنجیده باعث بروز شکاف های هر چه بیشتر دربین کشورهای منطقه و تأخیر در همکاری های هدفمند منطقه ای خواهد شد و تأثیر دیگری نداشته و نخواهد داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای حوزه خلیج فارس، رعایت حسن همجواری، احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی دیگران و توجه به واقعیت های تاریخی و حقوقی و شرایط حساس کنونی منطقه است.