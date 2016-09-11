۷۰ درصد کانون های فرهنگی و هنری خراسان جنوبی در مناطق روستایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم سبزه کار صبح یکشنبه در دیدار با نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی، اظهار کرد: در حال حاضر ۵۴۴ کانون فرهنگی و هنری در سطح استان فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه از این تعداد ۱۸۵ کانون شهری هستند، افزود: ۳۵۹ کانون نیز در راستای تحقق عدالت فرهنگی در مناطق روستایی و عشایری تأسیسشدهاند.
حجتالاسلام سبزه کار با اشاره به برنامههای اجرایی در این کانونها، بیان کرد: اجرای برنامههای فرهنگی، هنری، ورزشی و برگزاری کلاسهای اوقات فراغت از جمله برنامههای اجرایی در این کانونها است.
وی با بیان اینکه در تابستان سال جاری تفاهمنامه طرح اوقات فراغت بین دبیرخانه کانونهای مساجد خراسان جنوبی و ۳۵۰ کانون فرهنگی هنری استان منعقد شده است، گفت: سال گذشته در راستای برگزاری طرح های اوقات فراغت ۱۷ هزار نفر ساعت از برنامههای آموزشی بهرهمند شدند.
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی شرکت در همایش اندیشههای آسمانی در قم را از فعالیتهای تابستان جاری دانست و گفت: اجرای طرح تلاوت نور، توزیع سالانه قرآن و کتب، احیای گفتمان زن و نظام خانواده از دیگر برنامههای اجرایی این نهاد است.
حجتالاسلام سبزه کار با اشاره به امکانات و تجهیزات کانونهای فرهنگی و هنری خراسان جنوبی، بیان کرد: ۹۸ درصد از این کانونها به کتابخانه باز و یا مخزن دار مجهز هستند.
وی با بیان اینکه پنج خانه فرهنگ دیجیتال در سطح خراسان جنوبی فعال است، گفت: همچنین ۲۸۹ کتابخانه در جوار کانونها فرهنگی و هنری استان فعالیت میکنند.
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