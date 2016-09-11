منشاء بسیاری از مشکلات فعلی جامعه ناآگاهی و بی توجهی به تخصص است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان ظهر یکشنبه در حاشیه نشست مشترک استانداران، سفرا و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشور های منتخب اظهار داشت: بسیاری از مشکلات موجود در جامعه ناشی از ناآگاهی و بی توجهی به تخصص است.

وی ادامه داد: عیب این نیست که وقتی کسی نسبت به موضوعی تخصص و آگاهی لازم را ندارد، به دنبال یادگیری علم و دانایی نزد متخصصان و صاحب نظران در این خصوص برود بلکه عیب آن است که تلفظ کلمه ای را ندانند و با اصرار براین موضوع تمامی موضوعات را زیر سوال ببرند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص راهکار حل مشکلات جامعه نیز خاطر نشان کرد: مسیر های مختلفی برای حل مشکلات در جامعه وجود دارد و باید توجه داشت که اگر یکی از روش ها کارساز نبود، باید روش اثر گذار دیگری بکار گرفت.

نماینده مردم تبریز، اسکو، آذرشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایران در صورتی می تواند جز بهترین ها باشد که بیاموزیم اگر در رابطه با موضوعی اطلاعی نداریم، در آن خصوص اظهار نظر نکنیم و برای بهبود شرایط و حرکت های رو به جلو ازعلم و نظرات کارشناسان استنفاده کنیم.