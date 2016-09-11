  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۰۸

نایب رییس مجلس شورای اسلامی:

منشاء بسیاری از مشکلات فعلی جامعه ناآگاهی و بی توجهی به تخصص است

منشاء بسیاری از مشکلات فعلی جامعه ناآگاهی و بی توجهی به تخصص است

تبریز - نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: تا زمانی که افراد در مورد هر موضوعی اظهارنظر کنند، مشکلات موجود در کشورحل نخواهد شد، مشکلاتی که ناآگاهی و بی توجهی به تخصص منشاء بسیاری از آنهاست.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان ظهر یکشنبه در حاشیه نشست مشترک استانداران، سفرا و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشور های منتخب اظهار داشت: بسیاری از مشکلات موجود در جامعه ناشی از ناآگاهی و بی توجهی به تخصص است.

وی ادامه داد: عیب این نیست که وقتی کسی نسبت به موضوعی تخصص و آگاهی لازم را ندارد، به دنبال یادگیری علم و دانایی نزد متخصصان و صاحب نظران در این خصوص برود بلکه عیب آن است که تلفظ کلمه ای را ندانند و با اصرار براین موضوع  تمامی موضوعات را زیر سوال ببرند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص راهکار حل مشکلات جامعه نیز خاطر نشان کرد: مسیر های مختلفی برای حل مشکلات در جامعه وجود دارد و باید توجه داشت که اگر یکی از روش ها کارساز نبود، باید روش اثر گذار دیگری بکار گرفت.

نماینده مردم تبریز، اسکو، آذرشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایران در صورتی می تواند جز بهترین ها باشد که بیاموزیم اگر در رابطه با موضوعی اطلاعی نداریم، در آن خصوص اظهار نظر نکنیم و برای بهبود شرایط و حرکت های رو به جلو ازعلم و نظرات کارشناسان استنفاده کنیم.

کد مطلب 3766967

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها