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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۱۴

هواشناسی البرز پیش‌بینی کرد:

دیزین خنک‌ترین و اشتهارد گرم‌ترین نقاط البرز/بارش در ارتفاعات

دیزین خنک‌ترین و اشتهارد گرم‌ترین نقاط البرز/بارش در ارتفاعات

کرج - هواشناسی استان البرز برای ارتفاعات استان بارش پراکنده باران را پیش بینی کرد و برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی از دستگاه های متولی خواست اقدامات لازم را انجام دهند.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: با شمالی شدن جریان‌ها بر روی دریای خزر و همراهی آن با شرایط ناپایدار تراز میانی جو، ابرناکی و بارش باران گاهی با رعد و برق و وزش باد در سواحل دریای خزر شروع شده و روز یکشنبه نیز با شدت کمتری ادامه می یابد.

بارش باران و وزش باد در ارتفاعات البرز

رحمانیان در ادامه با تاکید بر اینکه فردا، دوشنبه به مقدار بارش ها در سواحل دریای خزر افزوده می شود، گفت: دوشنبه وضع هوای استان البرز تحت تاثیر این سامانه بارشی افزایش ابر و در ارتفاعات استان البرز رگبار باران، گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز توصیه کرد: برای جلوگیری از آسیب احتمالی، تمهیدات و اقدامات لازم از سوی دستگاه های متولی انجام شود.

رحمانیان در ادامه وضعیت جوی شهرستان کرج را کمی ابری همراه با وزش باد و افزایش ابر اعلام کرد و گفت: در حال حاضر کمینه و بیشنه دمای هوای این شهرستان به ترتیب ۱۷ و ۳۱ درجه سانتی گراد است.

اعلام وضعیت جوی محور چالوس و منطقه دیزین

وی وضعیت هوای شهرستان های هشتگرد، نظرآباد، فردیس و اشتهارد را کمی ابری در بعداز ظهر همراه با افزایش ابر و وزش باد اعلام کرد و گفت: وضعیت هوای شهرستان طالقان و منطقه دیزین کمی ابری همراه با وزش باد و افزایش ابر و در برخی ساعات همراه با بارش پراکنده همراه است.

مدیرکل هواشناسی استان البرز وضعیت جوی محور چالوس را کمی ابری همراه با وزش باد شدید و افزایش ابر پیش‌بینی کرد و گفت: ماکزیمم سرعت باد در این محور ۳۶ کیلومتر بر ساعت است.  

کد مطلب 3766970

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