نامه مهم آمریکا به گروههای شورشی سوری در آستانه اجرای آتش بس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، در این نامه خطاب به گروه های شورشی آمده تا با ایجاد و حفظ فاصله با گروه های تروریستی برای خود منطقه امن ایجاد کرده و از گزند حملات در امان بمانند.

این نامه توسط «مایکل راتنی» فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، برای گروه های شورشی حاضر در سوریه ارسال شده است.

در بخشی از این نامه آمده است که تعهد به آتش بس و فاصله گرفتن از گروه های تروریستی تنها راهی است که معارضان می توانند توسط آن تلفات خود را کاهش بدهند.

بر اساس توافق انجام شده میان وزیران خارجه آمریکا و روسیه که روز شنبه حاصل شد آتش بس سوریه از فردا دوشنبه و همزمان با عید قربان به اجرا گذاشته می شود.

طبق توافق انجام گرفته، نیروهای مسلح مورد حمایت دو کشور آمریکا و روسیه برای مدتی عملیات نظامی خود در سوریه را متوقف می کنند تا شرایط برای برقراری ثبات فراهم شود.

به این ترتیب چنانچه آتش بس از روز دوشنبه آغاز شود، روسیه و آمریکا یک هفته فرصت دارند تا زمینه را برای تشکیل مرکز عملیاتی مشترک فراهم کنند.

هدف از تشکیل چنین مرکزی، تبادل اطلاعات به منظور مشخص کردن منطقه تحت کنترل جبهه النصره و گروه های تروریستی و معارض است.

در همین رابطه «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه گفت: نبود اعتماد متقابل تاکنون مانع رسیدن به توافق بین امریکا و روسیه بود ولی ما با وجود دشواری ها، مواضع خود را به صراحت و باروشنی بیان کردیم.

وی افزود: نخستین گام در این توافق متضمن تعهد به توقف همه درگیری ها در یک مهلت ۴۸ ساعته است که در صورت پایداری به مدت یک هفته اقدام های عملی برای جدا کردن گروه های تروریستی از مخالفان معتدل و تعیین مواضع آنها و مواضعی که باید هدف قرار گیرند مورد بحث و بررسی و توافق قرار خواهند گرفت.