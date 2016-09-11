ابلاغ ۹ میلیارد تسهیلات برای اشتغال‌ مددجویان بهزیستی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله حیدری ظهر یکشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان با اشاره به اینکه طی سال گذشته ۲۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات برای اشتغال مددجویان بهزیستی لرستان ابلاغ شد، اظهار داشت: از این مبلغ ۱۶ میلیارد تومان آن توسط بانک ها محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه بانک ملی با ۱۰۰ درصد تخصیص بیشترین عملکرد را در زمینه پرداخت تسهیلات به مددجویان بهزیستی استان طی سال گذشته داشته است، افزود: بعد از بانک ملی بانک های ملت، صادرات، سپه و رفاه به ترتیب بیشترین میزان تخصیص تسهیلات به مددجویان را در سال گذشته داشته اند.

مدیرکل بهزیستی لرستان به برخی مشکلات مددجویان با بانک ها برای اخذ تسهیلات اشتغال زا اشاره کرد و گفت: یکی از این مشکلات بحث ضمانت بانکی بوده همچنین در شهرستان های دورود، ازنا و بروجرد به علت معوقه تسهیلات زلزله سال های قبل به مددجویان تسهیلات لازم پرداخت نمی شود.

حیدری بر لزوم تسریع در روند پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها به مددجویان بهزیستی تاکید کرد و افزود: برخی بانک ها شرط پرداخت تسهیلات به مددجویان بهزیستی را این دانسته اند که ضامن آن ها باید کارمند حقوق بگیر همان بانکی باشد که قرار است تسهیلات پرداخت کند که این امر مشکلاتی برای مددجویان به وجود آورده است.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال زا برای بهزیستی لرستان ابلاغ شده است، بیان داشت: اگر بتوانیم تا پایان آذرماه همه این ۹ میلیارد تومان را جذب کنیم مجددا تخصیص جدیدی برای لرستان در نظر خواهند گرفت.