به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور کارشناسان متخصص روز ۲۳ شهریورماه برپا می شود و در این کارگاه آموزشی امیر صفری فروشانی کارشناس امنیت سایبری موضوع امنیت استارتاپ ها و کارآفرینان را در فضای مجازی مورد بررسی قرار می دهد.

استارتاپ یک سازمان موقت است که با هدف یافتن یک مدل کسب و کار تکرارپذیر و مقیاس پذیر بوجود آمده است.

امروزه کارآفرینان و کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها مورد توجه جدی هستند و جوانان سعی دارند تا با اجرایی کردن ایده های خود و راه اندازی کسب و کارهای مختلف و جدید ، شرایط اقتصادی بهتری را برای خود رقم بزنند .

آنچه باعث نگرانی است، عدم توجه کافی این قشر به مسائل امنیت و مخصوصا امنیت سایبری است چرا که عدم توجه به آن می تواند خسارات جبران ناپذیری به کارآفرینان و کسب و کارها وارد کند.