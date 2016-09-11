بوکسور جوان استان مرکزی در ترکیب تیم ملی راهی اوکراین شد

احمد میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم بوکس جوانان کشور برای حضور در مسابقات جام برادران کلیچکو با شش بوکسور عازم اوکراین شد.

وی افزود: در ترکیب تیم شش نفره بوکس اعزامی به مسابقات اوکراین، امیر رضا محمدی از استان مرکزی نیز حضور دارد.

دبیر هیات بوکس استان مرکزی بیان کرد: این مسابقات از ۲۲شهریورماه جاری به مدت یک هفته در شهر «بریدف» اوکراین برگزار می شود و امیر رضا محمدی در وزن ۵۶ کیلوگرم در رینگ این رقابت ها به مبارزه خواهد پرداخت.

گفتنی است همچنین احمد میرزایی، دبیر هیات بوکس استان مرکزی، از سوی اتحادیه جام برادران «کلیچکو» رسما برای داوری این مسابقات دعوت شده است که به دلیل برخی مشکلات شخصی از رفتن به این مسابقات باز ماند.

تیم شش نفره بوکس جوانان کشور خود را برای حضور در مسابقات جهانی که آبان امسال در روسیه برگزار می شود آماده می کند.