به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا صادقی ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت برگزاری سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مرحله استانی ضمن تبریک روز عرفه، عید قربان و گرامی‌داشت یاد شهدای منا با اشاره به مشارکت ۳۱ هزار و ۵۲۰ مشارکت کننده در بخش شهرستانی سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در استان اصفهان اظهار داشت: این شرکت کنندگان در رشته‌های حفظ، قرائت، ترتیل، معارف، اذان و دعا خوانی با هم به رقابت پرداختند.

وی با بیان اینکه ۸۱۵ نفر از برگزیدگان مرحله شهرستانی به مرحله استانی سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم استان اصفهان راه‌ یافتند، تصریح کرد: از این تعداد ۴۵ نفر به مرحله کشور راه خواهند یافت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان افزود: در سال گذشته از ۷۳۰ نفر مشارکت کننده در مرحله استانی ۳۲ نفر به مرحله کشوری راه یافتند.

وی با بیان اینکه در سال جاری ۴۲۰ نفر از راه یافتگان مرحله قرآنی خانم و ۲۹۵ نفر آقا هستند، افزود: این افراد در هفت سالن مجزا و از ۲۴ شهریور ماه با داوری اساتیدی از اصفهان، تهران، قم و گیلان در شهرستان کاشان به رقابت می‌پردازند.

تنها ۱۱ درصد از موقوفات استان اصفهان در حوزه فعالیت‌های قرآنی است

حجت‌الاسلام صادقی در ادامه با بیان اینکه هزینه‌های برگزاری سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از محل موقوفات قرآنی تامین می‌شود، افزود: باید توجه داشته باشیم که ۵۹ درصد از نیات واقفین استان اصفهان در حوزه مسایل فرهنگی است که از این میزان ۷۰ درصد مربوط به عزاداری امام حسین (ع) و تنها ۱۱ درصد مربوط به فعالیت‌های قرآنی است.

وی در ادامه سهم استان اصفهان از طرح ملی حافظان و قاریان قرآن کریم در سال جاری را ۳۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود: این افراد باید حداقل سه جزء قرآن را حفظ کنند که در این راستا تا کنون ۲۵ هزار نفر در سامانه برای یادگیری رایگان حفظ و قرائت قرآن ثبت نام کرده‌اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ادامه داد: برای اجرای طرح ملی تربیت حافظان قرآن بیش از یک هزار و ۳۰۰ کاربر به کار گیری شده‌اند.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص برخی پرونده‌های مختومه اوقاف در مراکز دادگستری استان اصفهان ابراز داشت: از جمله این پرونده‌های مختومه پرونده مربوط به منطقه حصه اصفهان بود که با حکم قضایی این منطقه به نام اوقاف سند خورد.

صادقی اضافه کرد: از همه ساکنان حقیقی و حقوقی ساکن در منطقه حصه تقاضا داریم نسبت به برقراری رابطه استیجاری با اوقاف اقدام کنند تا نیت واقف محقق شود.

موقوفه سایت هسته‌ای نطنز تعیین تکلیف شد

وی همچنین به مختومه شدن پرونده منطقه‌ای سایت هسته‌ای نطنز نیز اشاره کرد و افزود: قسمت عمده‌ای از این سایت که بیش از ۱۶ هزار هکتار را شامل می‌شود مربوط به موقوفه احمد رستم زواره‌ای بوده است که پس از پیگیری‌های لازم این منطقه نیز به نام اوقاف سند خورد.

مدیرکل اوقاف و امرو خیریه استان اصفهان اضافه کرد: در حال حاضر صورتجلسه مورد نیاز برای ایجاد رابطه استیجاری اوقاف و سایت هسته‌ای نطنز به امضا رسیده است.

وی در ادامه اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل ورزش و جوانان استان به ترتیب با چهار و سه میلیارد تومانی بدهی به اوقاف را بزرگ‌ترین بدهکاران موقوفات استان اصفهان اعلام کرد و افزود: این در حالی است که اداره کل اطلاعات استان اصفهان اجاره بهای موقوفات را به صورت مرتب پرداخت می‌کند.

صادقی همچنین به موقوفه بودن مصلی اصفهان اشاره کرد و افزود: اخیراً برای تامین سیستم گرمایشی مصلی بیش از ۲۲۰ کیلومتر لوله گذاری در این پروژه انجام شده است.

وی در ادامه اجرای طرح «اکمال دین نبوی» را نیز از برنامه‌های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان دانست و گفت: این ویژه برنامه از امشب و به مدت ۱۰ شب در امامزاده‌های استان اصفهان اجرایی می‌شود.

اجرای طرح «مهر تحصیلی» برای ۱۵ هزار دانش آموز بی بضاعت اصفهانی

وی همچنین از اجرای طرح «مهر تحصیلی» خبر داد و افزود: در قالب اجرای این طرح برای ۱۵ هزار نفر از دانش آموزان بی بضاعت استان اصفهان لوازم التحریر مورد نیاز برای یک سال آماده و تا قبل از مهر ماه در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ادامه داد: لزوم فرهنگسازی در حوزه تغییر برخی از نیات واقفین در استان اصفهان ضروری است و از این رو باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر تنها ۲۴ میلیون تومان برای تحصیل دانش آموزان وقف داریم و توسعه این امر ضروری است.