به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه انصارالحسین(ع) همدان، کارگاه آموزشی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با حضور فرماندهان و کارکنان تیپ ۳۲ انصار الحسین(ع) در یگان برگزار شد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان همدان در این کارگاه اظهار داشت: امربه معروف و نهی ازمنکر از واجبات دینی است.

محمدجعفر شهبازی با تأکید بر احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه افزود: اگر فرهنگ امر به معروف در جامعه پویا شود اکثر مشکلات فرهنگی کشور رفع می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف و فلسفه ظهور انبیاء امر به معروف است، اظهار داشت: مصداق بارز آن حضرت ختمی مرتبت(ص) هستند که در فتح سرزمین مکه خطاب به مشرکان فرمود همه شما آزاد شدگان هستید.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان همدان با اشاره به اینکه ستاد احیاء امربه معروف و نهی از منکر در سال ۷۲ به دستور رهبر انقلاب تشکیل شد، گفت: قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر دارای ۲۴ ماده است و در هر استان و شهرستان باید ستاد تشکیل شود.

وی با بیان اینکه ضابطین قضایی برای انجام ماموریت ملزم به دریافت کارت ضابطین هستند، عنوان کرد: در مراحل امربه معروف و نهی ازمنکر مرحله گفتاری و نوشتاری در اختیارمردم بوده و مرحله عملی در اختیارحاکمیت است.