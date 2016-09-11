پایان سومین المپیاد بسیج خواهران در اصفهان/تداوم تیمداری باستانی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی پیمان‌صفت ظهر یکشنبه در نشست خبری سومین المپیاد بسیج خواهران کشور با اشاره به برگزاری این رقابت‌ها در شهر اصفهان اظهار داشت: سومین دوره از این المپیاد از ۱۸ تا ۲۰ شهریور در شهر اصفهان برگزار شد و استقبال خوبی از این دوره رقابت‌ها به عمل آمد.

وی با بیان اینکه ورزشکاران در این دوره از رقابت‌ها در پنج رشته جودو، دوومیدانی، تیراندازی، کاراته و تیر و کمان با یکدیگر به رقابت پرداختند، تصریح کرد: در نهایت با پایان این دوره از مسابقات، تیم اصفهان، مقام نخست را به خود اختصاص داد و دو استان آذربایجان و تهران نیز مقام‌های بعدی را به دست آوردند.

مسئول تربیت بدنی سپاه صاحب‌الزمان(عج) اصفهان ادامه داد: در بخش کاپ اخلاق نیز تیم‌های یزد، اصفهان و لرستان به عنوان تیم‌های برتر شناخته شدند.

وی درباره تعداد شرکت‌کنندگان در این رقابت‌ها تاکید کرد: این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران ۳۱ استان اصفهان و در قالب ۸۵۰ نفر برگزار شد و خوشحال هستیم که استقبال خوبی از این رقابت‌ها به عمل آمد.

پیمان‌صفت به بیان جزئیات مسابقات برگزار شده پرداخت و ادامه داد: اصفهان در این دوره از رقابت‌ها رتبه‌های خوبی را به خود اختصاص داد و در رشته تیر و کمان مقام نخست، رشته کاراته و تیراندازی مقام دوم را کسب کرد. همچنین تیم اصفهان در رشته جودو یک طلا و دو نقره کسب کرد و در دوومیدانی نیز صاحب یک مدال طلا شد.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های باشگاه مقاومت اصفهان در رشته باستانی طی دو سال گذشته شکل گرفته، تاکید کرد: تیم باستانی باشگاه مقاومت اصفهان در سال گذشته مقام نخست را در مسابقات لیگ برتر به خود اختصاص داد و تلاش می‌کنیم که امسال فعالیت در این رشته‌ها ارتقا دهیم.