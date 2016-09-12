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۲۲ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۲۲

در گفت‌و گو با مهر عنوان شد؛

بهبودخدمات بندری مهمتر از کاهش تعرفه‌هاست

بهبودخدمات بندری مهمتر از کاهش تعرفه‌هاست

یک مقام مسوول درباره همخوانی تعرفه های سازمان بنادر با خدمات ارائه شده، گفت:مناسب بودن تعرفه‌ها باید با میزان بهره وری و سرعت خدمات، سنجیده شود وبهبود خدمات، مهمتر از ثبات تعرفه‌هاست.

عضوهیأت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در گفت‌و گو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مناسب بودن تعرفه ها باید با میزان بهره وری و سرعت خدمات، سنجیده شود و بهبود ارائه امکانات و خدمات، مهمتر از کاهش یا ثبات نرخ تعرفه های اعلام شده است.

علیرضا چشم جهان افزود: درحال حاضر نرخ تعرفه ها با توجه به سرعت و کیفیت خدمات بالاست اما اگر این نرخ را به صورت نقطه به نقطه بررسی کنیم، نرخ تعرفه افزایش چندانی نداشته است.
وی تصریح کرد: تعرفه های اعلام شده ازسوی سازمان بنادرو دریانوردی درسالجاری برای بخش کانتینری بارگیری افزایشی نداشته است اما تعرفه های انبارداری 6 درصد رشد داشته است که باتوجه به وضعیت اقتصادی و نرخ تورم، رقم بالایی نیست ضمن اینکه اپراتورهای بندری، هزینه های سنگینی را برای ارائه خدمات پرداخت می کنند.
این فعال حوزه کشتیرانی، اظهارکرد: تعرفه های ترخیص و بارگیری کشتی های کانتینری(thc) افزایش چندانی نداشته و تعرفه های انبارداری درسال94 ، 10 درصد و درسالجاری نیز به طور متوسط  6 درصد رشد داشته است. 
وی گفت: ارائه خدمات به صاحبان کالا در بنادر کشوراغلب توسط اپراتورهای بخش خصوصی صورت می گیرد که این اپراتورها با تغییر هزینه های سنواتی از جمله افزایش حقوق و دستمزد، رشد هزینه های جاری، قیمت ارز و و... روبرو هستند البته افزایش تعرفه ها کمکی به اپراتورها نکرده است.
وی پیشنهاد داد که سازمان بنادر و دریانوردی میزان بهره وری و سرعت خدمات را افزایش دهد تا ازاین طریق، زمان تخلیه و بارگیری کشتی ها کاهش یابد و حمل و نقل کالاها با کشتی، صرفه اقتصادی داشته باشد.
چشم جهان درباره رایزنی های صورت گرفته میان انجمن کشتیرانی با سازمان بنادر برای افزایش سرعت و کیفیت خدمات گفت: جلسات مختلفی دراین زمینه برگزارشده است و درحال حاضر سازمان بنادر برنامه های ویژه ای برای توسعه و خدمات بنادر کشور دارد.
وی اظهارکرد: فاز دوم طرح توسعه بندر شهید رجایی در حال اجراست، خرید ترانس تینر و سایر تجهیزات نیز از سوی سازمان بنادرانجام شده ضمن اینکه از اپراتورهای بین المللی نیز برای ارائه خدمات دعوت به همکاری شده و دراین میان تعداد اسکله ها هم افزایش یافته است.
عضو هیات مدیره انجمن کشتیرانی بیان کرد: درهمین راستا، مدتی است که برای انتخاب اپراتور ترمینال یک بندر شهید رجایی مزایده ای صورت گرفته که نتایج آن درحال بررسی است و زمان مزایده ترمینال دو هم به زودی اعلام می شود.
به گفته چشم جهان، مجموع این مسایل یعنی افزایش تجهیزات بنادر، بهبود طول اسکله ها و حضور اپراتورهای بین المللی با تجربه می تواند کیفیت خدمات بندری را بهبود دهد.

کد مطلب 3766998

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