عضوهیأت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در گفت‌و گو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مناسب بودن تعرفه ها باید با میزان بهره وری و سرعت خدمات، سنجیده شود و بهبود ارائه امکانات و خدمات، مهمتر از کاهش یا ثبات نرخ تعرفه های اعلام شده است.

علیرضا چشم جهان افزود: درحال حاضر نرخ تعرفه ها با توجه به سرعت و کیفیت خدمات بالاست اما اگر این نرخ را به صورت نقطه به نقطه بررسی کنیم، نرخ تعرفه افزایش چندانی نداشته است.

وی تصریح کرد: تعرفه های اعلام شده ازسوی سازمان بنادرو دریانوردی درسالجاری برای بخش کانتینری بارگیری افزایشی نداشته است اما تعرفه های انبارداری 6 درصد رشد داشته است که باتوجه به وضعیت اقتصادی و نرخ تورم، رقم بالایی نیست ضمن اینکه اپراتورهای بندری، هزینه های سنگینی را برای ارائه خدمات پرداخت می کنند.

این فعال حوزه کشتیرانی، اظهارکرد: تعرفه های ترخیص و بارگیری کشتی های کانتینری(thc) افزایش چندانی نداشته و تعرفه های انبارداری درسال94 ، 10 درصد و درسالجاری نیز به طور متوسط 6 درصد رشد داشته است.

وی گفت: ارائه خدمات به صاحبان کالا در بنادر کشوراغلب توسط اپراتورهای بخش خصوصی صورت می گیرد که این اپراتورها با تغییر هزینه های سنواتی از جمله افزایش حقوق و دستمزد، رشد هزینه های جاری، قیمت ارز و و... روبرو هستند البته افزایش تعرفه ها کمکی به اپراتورها نکرده است.

وی پیشنهاد داد که سازمان بنادر و دریانوردی میزان بهره وری و سرعت خدمات را افزایش دهد تا ازاین طریق، زمان تخلیه و بارگیری کشتی ها کاهش یابد و حمل و نقل کالاها با کشتی، صرفه اقتصادی داشته باشد.

چشم جهان درباره رایزنی های صورت گرفته میان انجمن کشتیرانی با سازمان بنادر برای افزایش سرعت و کیفیت خدمات گفت: جلسات مختلفی دراین زمینه برگزارشده است و درحال حاضر سازمان بنادر برنامه های ویژه ای برای توسعه و خدمات بنادر کشور دارد.

وی اظهارکرد: فاز دوم طرح توسعه بندر شهید رجایی در حال اجراست، خرید ترانس تینر و سایر تجهیزات نیز از سوی سازمان بنادرانجام شده ضمن اینکه از اپراتورهای بین المللی نیز برای ارائه خدمات دعوت به همکاری شده و دراین میان تعداد اسکله ها هم افزایش یافته است.

عضو هیات مدیره انجمن کشتیرانی بیان کرد: درهمین راستا، مدتی است که برای انتخاب اپراتور ترمینال یک بندر شهید رجایی مزایده ای صورت گرفته که نتایج آن درحال بررسی است و زمان مزایده ترمینال دو هم به زودی اعلام می شود.

به گفته چشم جهان، مجموع این مسایل یعنی افزایش تجهیزات بنادر، بهبود طول اسکله ها و حضور اپراتورهای بین المللی با تجربه می تواند کیفیت خدمات بندری را بهبود دهد.