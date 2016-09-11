قاسم سلیمانی دشتکی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۸۰ روستای چهارمحال و بختیاری از آب سالم برخوردار شد، اظهار داشت: هم اکنون به همت دولت یازدهم آمار روستاهای استان چهارمحال و بختیاری که با تانکر آبرسانی می شود کاهش پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: بیشتر روستاهای چهارمحال و بختیاری که مشکل آب دارند در شهرستان لردگان واقع شده اند.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: برای حل مشکل روستاهایی که با تانکر آبرسانی می شوند برنامه ریزی انجام شده است.

وی بیان کرد: خشکسالی در چهارمحال و بختیاری بسیار جدی است و باید زمینه حفظ منابع آب در این استان ایجاد شود.

وی در ادامه تاکید کرد: خشکسالی بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری را تحت تاثیر قرار داده است و هم اکنون بسیاری از اراضی استان از زیر کشت خارج شده اند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در استان ضرورت دارد، بیان کرد: باید از تمام امکانات برای کاهش مصرف آب در حوزه های مختلف استفاده کرد.