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۲۳ آبان ۱۳۸۲، ۱۴:۳۱

دبير روابط بين الملل فدراسيون فوتبال در گفت و گو با "مهر" :

تلاش مي كنيم تا محروميت هاي احتمالي را به حداقل برسانيم

تلاش مي كنيم تا محروميت هاي احتمالي را به حداقل برسانيم

دبير روابط بين الملل فدراسيون فوتبال گفت : با رايزني هايي كه ظرف روزهاي گذشته با مسئولين كنفدراسيون فوتبال آسيا و مقامات كميته انضباطي اين كنفدراسيون انجام شده تلاش كرديم تا محروميت هاي احتمالي در خصوص حادثه ديدار ايران و كره شمالي را به حداقل برسانيم .

عباس وزيري ضمن اعلام اين مطلب به خبرنگار "مهر" تاكيد كرد : با توجه به اينكه ناظر و داور مسابقه پس ازحادثه پرتاب نارنجك شرايط براي ادامه بازي راغيرعادي تشخيص ندادند وحتي داور مسابقه 40 دقيقه بعد از خروج تيم كره شمالي درزمين ماند و خواستار ادامه بازي بود ولي تيم كره شمالي ازدستور داور امتناع كرد ، اين مسئله مطمئنا تبعات اين اتفاق را براي كشورمان كاهش خواهد داد . هرچند به دليل سوابقي كه پيش از اين در مسابقات رسمي وجود داشته ، ممكن است ميزباني ما اين بار به شكل جدي تحت تاثير قرار بگيرد .
وي درباره زمان اعلام راي نهايي كنفدراسيون فوتبال آسيا گفت : داور و ناظر مسابقه موظفند ظرف مدت 48 ساعت گزارش خود را به كنفدراسيون ارائه كنند و احتمالا با تشكيل يك جلسه اضطراري به اين مسئله رسيدگي خواهد شد و راي نهايي تا قبل از بازي رفت با لبنان اعلام مي شود .

کد مطلب 37670

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