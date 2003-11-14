تلاش مي كنيم تا محروميت هاي احتمالي را به حداقل برسانيم

عباس وزيري ضمن اعلام اين مطلب به خبرنگار "مهر" تاكيد كرد : با توجه به اينكه ناظر و داور مسابقه پس ازحادثه پرتاب نارنجك شرايط براي ادامه بازي راغيرعادي تشخيص ندادند وحتي داور مسابقه 40 دقيقه بعد از خروج تيم كره شمالي درزمين ماند و خواستار ادامه بازي بود ولي تيم كره شمالي ازدستور داور امتناع كرد ، اين مسئله مطمئنا تبعات اين اتفاق را براي كشورمان كاهش خواهد داد . هرچند به دليل سوابقي كه پيش از اين در مسابقات رسمي وجود داشته ، ممكن است ميزباني ما اين بار به شكل جدي تحت تاثير قرار بگيرد .

وي درباره زمان اعلام راي نهايي كنفدراسيون فوتبال آسيا گفت : داور و ناظر مسابقه موظفند ظرف مدت 48 ساعت گزارش خود را به كنفدراسيون ارائه كنند و احتمالا با تشكيل يك جلسه اضطراري به اين مسئله رسيدگي خواهد شد و راي نهايي تا قبل از بازي رفت با لبنان اعلام مي شود .