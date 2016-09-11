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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۳۷

با افزایش حجم صادرات؛

منطقه آزاد اروند رکورددار صادرات کشور شد

منطقه آزاد اروند رکورددار صادرات کشور شد

آبادان ـ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: با توجه به حجم بالای صادرات از مرز بین المللی شلمچه، منطقه آزاد اروند رکورددار صادرات در میان سایر مناطق آزاد کشور شد.

اسماعیل زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کثرت کامیونهایی که امروز یکشنبه از مرز شلمچه کالا به عراق صادر کردند، اظهار کرد: تجارت و صادرات کالا به کشورهای همسایه از محدوده تجاری و بازرگانی منطقه آزاد اروند، همواره از مهم ترین سیاست ها و برنامه ریزی های این سازمان در حوزه اقتصاد بین الملل و تجارت بوده است.

وی اضافه کرد: وجود زیرساخت های مهم بازرگانی و مبادلات تجاری در این منطقه امکان تقدم و پیشگامی در حوزه مبادلاتی و تجاری را فراهم کرده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به خروج روزانه یک هزار و ۴۰۰ کامیون حامل بار صادراتی از منطقه آزاد اروند در قالب صادرات کالا به عراق، تصریح کرد: این موضوع منطقه را در حوزه صادرات و مبادلات تجاری، همچنان در صدر قرار داده است.

زمانی، نرخ رابطه مبادله در منطقه آزاد اروند را مثبت، معنادار و با رشدی قابل توجه خواند و گفت: وجود رونق در تجارت به دلیل ظرفیت ها و سرمایه گذاری های انجام شده در این حوزه، سهمی عظیم در این زمینه داشته است.

وی ادامه داد: بازار بکر و آماده پذیرش عراق در خصوص ورود کالا از منطقه آزاد اروند، در رونق بخشی به بازار کالا و مبادلات تجاری اروند، تاثیر پذیر بوده است.

زمانی با اشاره به سیاست گذاریهای انجام شده هیئت رئیسه سازمان منطقه آزاد اروند عنوان کرد: خوشبختانه سیاستهای اعمال شده تاکنون اساسی ترین نقش را در رونق تجارت داشته، چرا که توجه و تمرکز آنها بر رشد اقتصادی با تکیه بر صادرات غیر نفتی و حمایت از بازار داخلی و رونق در فضای کسب و کار توانسته استراتژی موفق و قابل قبولی را در اقتصاد و سرمایه گذاری در منطقه به ارمغان آورد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: شلمچه و رونق کسب و کار و حرکت رو به رشد اقتصادی آن، نوید بخش حرکت به سمت اقدام و عمل در فرمایشات مقام معظم رهبری در باب اقتصاد مقاومتی و رونق بخشی و رشد اقتصادی است که امید می رود منطقه آزاد اروند الگویی از رشد و پیشرفت در اقتصاد بین الملل در منطقه باشد.

کد مطلب 3767007

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