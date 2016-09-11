شرکت ۱۶ هزار همدانی در دوره های آموزشی فرش دستبافت

احمد علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه‌ریزی برای آموزش قالیبافان در همدان خبر داد و گفت: این آموزش‌ها در قالب آموزش رنگرزان، بافندگان، اعضای تعاونی‌ها، طراحان و غیره ارائه می‌شود.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان به وجود ۵۰ هزار بافنده در استان همدان اشاره کرد و با بیان اینکه ۱۶ هزار نفر آموزش‌های مقدماتی این حرفه را سپری کرده اند، گفت: استان همدان در زمینه هنر و صنعت فرش دستبافت حرف برای گفتن دارد.

بابایی با اشاره به ایجاد ۲۵ شغل جانبی از طریق فرش دستباف افزود: پشم‌ چینی، حلاجی، نخ‌ ریسی، نخ‌ تابی، خامه‌ فروشی و بازرگانی شماری از حرفه های مرتبط با این صنعت در استان همدان است.

وی با بیان اینکه از تمامی افرادی که آموزش‌های لازم در زمینه بافندگی را طی می‌کنند، از طریق اداره‌کل فنی‌وحرفه‌ای استان همدان آزمون مهارت گرفته می شود، گفت: ترویج فرهنگ بافت فرش و تربیت بافندگان، کمک به واحدهای فعال تولید فرش دستباف و ایجاد اشتغال پایدار و مولد در حوزه صنعت فرش دستباف از اهداف برگزاری این دوره‌های آموزشی است.