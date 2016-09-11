به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ بعد از تمرین امروز یکشنبه تیم فوتبال پرسپولیس به خبرنگاران گفت: ما برای کسب نتیجه به تبریز رفته بودیم. برای هر بازی به دنبال برد هستیم ولی طبیعی است که برد در هر مسابقه سخت است.

وی افزود: از همین یک امتیاز دیروز هم راضی هستم چون حریف خیلی سختی داشتیم. آنها هواداران پرشوری داشتند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: این بازی بین دو تیم از بهترین تیم های ایران بود. از قبل هم به خاطر اتفاقاتی که ممکن بود رخ بدهد، ترس داشتیم. از طرف دیگر لیگ یک ماه تعطیل بود و ۶ بازیکن ما در برنامه تیم ملی بودند. طبیعی است که تمرینات تیم ملی از ما متفاوت باشد. ملی پوشان دو روز قبل از بازی جمع شده بودند.

سرمربی پرسپولیس تاکید کرد: برای همین از یک امتیاز راضی هستم. ما می خواهیم بهتر باشیم ولی می دانیم که تراکتورسازی رقیب ماست. پرسپولیس همیشه در تبریز کار سختی داشته است. حیف که بازی در استادیوم بزرگی برگزار نشد چون ۶۰ تا ۷۰ هزار تماشاگر می آمد.

برانکو تاکید کرد: شاید تراکتور دیروز از ما یک مقدار بهتر بود ولی ما استحقاق یک امتیاز داشتیم. ما دو بازی سخت دیگر در پیش داریم. لیگ رقابت بسیار بزرگی است. خوشحال هستیم که بتوانیم تماشاگرانمان را راضی نگه داریم.

برانکو درباره وضعیت وحید امیری و رسیدن این بازیکن به دربی تاکید کرد: مصدومیت امیری بهتر از قبل شده است. او روز به روز بهتر می شود ولی الان نمی توانم نظری بدهم.

وی درباره سنگ پرانی در بازی تراکتورسازی و ضرب و شتم خبرنگاران وعکاسان و وضعیت ورزشگاه تراکتورسازی، گفت: باید این مسئله را درک کنیم که در تبریز تلاش می کنند تا زمین ورزشگاه یادگار امام را استاندارد کنند تا هر سه تیم تبریزی از آن استفاده کنند. باید این بخش از داستان را درک کنیم ولی شرایطی که بازی روز گذشته در آن برگزار شد، مناسب نبود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: با وجود این وضعیت را درک می کنیم. همیشه تماشاگرانی هستند که واکنش های خشن تری نسبت به بقیه دارند. مهم این است که وضعیت بهتر و بهتر می شود. باید به این شکل به ماجرا نگاه کنیم. در استادیوم های بزرگ هم این اتفاقات رخ می دهند.

برانکو درباره اینکه گفته می‌شود حضورش روی نیمکت پرسپولیس در دربی برای این تیم مثل یک اسلحه و بسیار اثرگذار است، گفت: بابت این جمله تشکر می کنم ولی مهمترین اسلحه بازیکنان هستند. آنها تعیین می کنند نتیجه چه باشد. ما اینجا کمک می کنیم ولی تصمیم گیرنده نهایی درباره نتیجه، بازیکنان هستند که تا الان هم کارشان عالی بوده است.

وی درباره قعرنشینی استقلال و صدرنشینی پرسپولیس قبل از دربی و احتمال غرور بازیکنان پرسپولیس، گفت: این را خیلی خوب حس کرده ایم. خود همین غرور می تواند یک خطر بالقوه برای هر تیمی باشد. این می تواند الان هم خطرساز باشد ولی در دربی مهم صدرنشینی و قعرنشینی نیست. دربی یک مسابقه خاص است. من در دربی‌های زیادی حضور داشته ام. شرایط فعلی تصمیم گیرنده نیست.

سرمربی سرخپوشان تهرانی ادامه داد: شما درست گفتید. این غرور می تواند بین بازیکنان بوجود بیاید ولی ما تلاش می کنیم به اینجا نرسیم. در اولین دربی که حضور داشتم، پرسپولیس برای بقا می جنگید و استقلال برای قهرمانی ولی هر دو دربی را پرسپولیس برد. نمی شود تعیین کرد که چه تیمی برنده می شود.

وی درباره عدم استفاده از احمد نوراللهی و رامین رضائیان در ترکیب ثابت پرسپولیس تاکید کرد: من کدام بازیکن را بیرون بگذارم؟ شما بگویید کدام بازیکن را بیرون بگذارم.



برانکو درباره آمار کلین شیت پرسپولیس در لیگ هم گفت: خانه را باید از اساس ساخت. تیم را هم باید از اساس قوی کرد. باید کار دفاعی را بهتر کنیم و سایر موارد. این مقررات کار است که باید اینطور باشد. سال گذشته شرایط طوری بود که آنطور شد. دست ما نبود. ما که نمی خواستیم گل بخوریم ولی اتفاق می افتاد. امسال خط دفاع ما نو و تازه است. به جز انصاری سایر بازیکنان جدید هستند.

سرمربی پرسپولیس درباره خبر تهدید به استعفای علی اکبر طاهری قبل از دربی، گفت: نمی دانم ماجرا چیست ولی وقتی طاهری به اینجا رسیده که این جمله را مطرح می کند، معلوم است که خیلی مایوس و ناراحت شده است. ترسم از این است که اگر این اتفاق رخ بدهد، کل برنامه های پرسپولیس از هم پاشیده می شود. این به این معناست که همه ما خواهیم رفت. طبیعی است که وقتی مدیرعامل برود، ما هم خواهیم رفت. ما اهداف مشترکمان را با هم ( با طاهری) ترسیم کرده ایم.

برانکو درباره اینکه آیا تعطیلات لیگ بر روی نتیجه بازی با تراکتورسازی تاثیر داشت یا خیر، گفت: قطعا تضمینی نبود که ما برنده باشیم. شاید اگر این تعطیلات نبود، حتی بازنده می شدیم ولی قطعا تاثیر دارد. این طبیعی نیست که در لیگ سه بازی کنید و یک ماه مسابقات تعطیل باشد. این به بازیکن ضربه می زند ولی مهمترین چیز تیم ملی است.