پذیرش ۴۸۲ هزار نفرروز میهمان در پایگاه های اسکان فرهنگیان همدان

مصطفی خزاعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از زمان آغاز فعالیت پایگاه های اسکان تابستانی فرهنگیان استان همدان تاکنون ۲۲۹ هزار و ۷۷۲ مسافر معادل ۴۸۲ هزار و ۵۲۲ نفرروز مسافر در این پایگاه ها مورد پذیرش قرار گرفته اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان افزود: از این تعداد ۱۹۵ هزار و ۴۳۷ نفر میهمان فرهنگی بوده ند که در مراکز اسکان استان همدان پذیرش شده اند.

وی عنوان کرد: طی این مدت در مجموع ۵۷ هزار و ۹۴۸ خانوار در مدارس و دیگر مراکز مربوط به آموزش و پرورش استان همدان اسکان داده شدند.

خزاعی با اشاره به ظرفیت های فرهنگی، جاذبه های مذهبی، تاریخی و اماکن گردشگری استان همدان، گفت: این ظرفیت ها موجب شده تا مسافران تابستانی به ویژه فرهنگیان، حضور پررنگی در پایتخت تاریخ و تمدن ایران داشته باشند.

وی با بیان اینکه مجموع ۱۹ پایگاه ستاد اسکان در استان همدان فعال است، بیان کرد: ۱۸۴ فضا شامل مدارس، اردوگاه ها، خوابگاه ها و مراکز آموزش رفاهی با هزار و ۷۶۱ اتاق آماده پذیرش مهمانان در استان همدان هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه در هر اتاق میانگین ۵ نفر در هر شبانه روز می توان پذیرش کرد، اظهار داشت: هزار و ۷۶۱ اتاق در ۴ رده اتاق های ویژه، اتاق های نوع «الف»، اتاق های نوع «ب» و اتاق های نوع «ج» درجه بندی شده اند.