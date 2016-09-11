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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۳۱

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بروجرد خبر اد؛

احداث پیست اتومبیل‌رانی و موتورسواری در بروجرد توسط خیرین

احداث پیست اتومبیل‌رانی و موتورسواری در بروجرد توسط خیرین

خرم آباد- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بروجرد از احداث پیست اتومبیل رانی و موتور سواری در این شهرستان توسط خیرین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ترابی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری اداره کل ورزش و جوانان لرستان که با حضور معاون وزارت ورزش و جوانان برگزار شد از ساخت بزرگترین پیست اتومبیل رانی و موتور سواری بروجرد توسط خیرین در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: همچنین ساخت خانه کشتی توسط خیرین در بروجرد در دستور قرار گرفته است.

وی با اشاره به تجهیز پایگاه قهرمانی شهرستان بروجرد توسط خیرین عنوان کرد: در این راستا ۴۰۰ میلیون تومان تجهیزات خریداری می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بروجرد یادآور شد: همچنین در حوزه تملک اراضی نیز بالغ بر ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان زمین برای اجرای پروژه های ورزشی تملک شده است.

کد مطلب 3767017

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