به گزارش خبرنگار مهر، محمود ترابی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری اداره کل ورزش و جوانان لرستان که با حضور معاون وزارت ورزش و جوانان برگزار شد از ساخت بزرگترین پیست اتومبیل رانی و موتور سواری بروجرد توسط خیرین در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: همچنین ساخت خانه کشتی توسط خیرین در بروجرد در دستور قرار گرفته است.

وی با اشاره به تجهیز پایگاه قهرمانی شهرستان بروجرد توسط خیرین عنوان کرد: در این راستا ۴۰۰ میلیون تومان تجهیزات خریداری می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بروجرد یادآور شد: همچنین در حوزه تملک اراضی نیز بالغ بر ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان زمین برای اجرای پروژه های ورزشی تملک شده است.