به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی رباط جزی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: دانشگاه کوثر بجنورد به‌عنوان تنها دانشگاه تک جنسیتی شرق کشور ۶۵۰ دانشجو ورودی جدید جذب می‌کند که درمجموع دو هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل خواهند شد.

رباط جزی افزود: دانشگاه کوثر از سال ۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون از پیشرفت خوبی برخوردار بوده است.

وی با اشاره به اینکه در کل کشور تعداد ۲۰ دانشگاه تک جنسیت فعال هستند، تصریح کرد: دانشگاه کوثر بجنورد پس از دانشگاه الزهرا تهران به‌عنوان دومین دانشگاه تک جنسیتی خواهران در شرق کشور است.

رئیس دانشگاه کوثر بجنورد بیان داشت: این دانشگاه علاوه بر نگاه علمی و ارزشی به توانایی و قابلیت خواهران، تدریس و آموزش ۱۵ رشته متناسب با توانایی و نیاز جامعه در رشته‌های مختلف ازجمله رشته‌های علوم قران و حدیث، زبان و ادبیات فارسی، ریاضیات و کاربردهای، حسابداری، علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و مهندسی صنایع را در برنامه‌های آموزشی خود قرار داده است.

رباط جزی با اشاره به اینکه هدف اصلی این دانشگاه آموزش و تربیت بانوان متخصص و کارآفرین است، گفت: امسال ۱۰۰ دانشجو فارغ‌التحصیل داریم که قریب به‌اتفاق فارغ‌التحصیلان این دانشگاه در رشته‌های ارشد دانشگاه‌های مطرح کشور قبول شدند.

رئیس دانشگاه کوثر بجنورد اضافه کرد: حدود ۵۵ درصد از دانشجویان این دانشگاه غیربومی هستند.

وی در خصوص آسیب‌های اجتماعی در خوابگاه‌های دانشجویی گفت: بر اساس بررسی‌ها و پایش های انجام‌شده در بین دانشجویان در این استان خوشبختانه آسیب‌های اجتماعی بسیار کمتر از دیگر مراکز است.

رباط جزی تصریح کرد: ساختمان جدید دانشگاه کوثر بجنورد در محل تخته ارکان با پنج هزار و ۹۰۰ مترمربع زیربنا در حال ساخت است که تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد.