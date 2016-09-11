آرامش جوی در استان بوشهر/ احتمال بروز غبار محلی

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با پیش بینی وضعیت جوی و دریایی اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده آرامش جو و تداوم وزش جریانات نسبتا آرام شمال غربی طی ۴۸ ساعت آینده است.

وی در ارتباط با پیش‌بینی ۲۴ ساعته وضعیت جوی استان بوشهر بیان کرد: آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با غبار محلی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: در این مدت جهت باد غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت هشت تا ۲۸ کیلومتر در ساعت و در برخی ساعات بعدازظهر تا ۳۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی با بیان اینکه ارتفاع موج ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر گاهی تا ۹۰ سانتی متر است، ادامه داد: فردا زمان مد اول دریا ساعت سه و ۲۷ دقیقه بامداد، جزر اول دریا در ساعت ۱۲ و ۱۰ دقیقه، مد دوم در ساعت ۱۹ و ۲۹ دقیقه و جزر دوم دریا در ساعت ۲۱و ۲۵ دقیقه خواهد بود.

مساعدی با اشاره به اینکه دمای هوای بوشهر در ۲۴ ساعت گذشته بین ۲۷ تا ۳۵ درجه سانتیگراد بوده است، گفت: برازجان با ۲۱ درجه سانتیگراد کمترین دما را داشته است و بیشترین دما نیز در این مدت مربوط به شهر برازجان با ۴۱ درجه سانتیگراد بوده است.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته دمای بندر دیر بین ۲۸ تا ۳۷، دمای جم بین ۲۴ تا ۳۵، دمای دیلم بین ۲۵ تا ۳۵، دمای گناوه بین ۲۸ تا ۳۵، دمای خارگ بین ۲۸ تا ۳۶ و دمای عسلویه بین ۲۸ تا ۳۸ درجه سانتیگراد بوده است.