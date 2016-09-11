به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ هادی ابراهیمی هنرمند جوان کشورمان که از ۱۲ سالگی در این حرفه فعالیت دارد و دارای مهر اصالت در این رشته. چند سالی است به صورت حرفه ای فقط در رشته جواهر نگاری یا مخراج کاری فعالیت دارد ایشان در زمینه معرفی این رشته گفت: با شروع فعالیت در این هنر بعد از چند سال کار دررشته ملیله سازی با طلا در رشته زیور آلات متاسفانه با رکود بازار این رشته منسوخ و من به رشته نقره سازی علاقمند شدم و از ۱۵ سالگی با شاگردی در محضر برادرم در رشته نقره سازی و سنگهای قیمتی شروع به کار کردم که همان مخراج کاری یا جواهر سازی است. بنده از سال ۷۷ این رشته و سبک کار را به همراه برادرم در ایران مرسوم کردم، که خوشبختانه امروز بسیاری از هنرمندان نیز در این رشته فعال هستند. در کاتالوگی که در سال ۸۹ به چاپ رسانده ام، طرح های مختلف از آثار خود و اساتید قدیمی چاپ شده که کاملترین کاتالوگ از لحاظ تنوع مدلهای انگشتردر ایران است.

وی در ادامه گفت : در این نمایشگاه بیش از ۷۰ انگشتری نقره به نمایش گذاشته شده و به جز تراش نگین ها که در چندین مورد آنها را نیز خود انجام داده ام از اولین مراحل طراحی و ریخته گری تا نشاندن سنگهای قیمتی به صورت دستی و ساخت بنده می باشد. از جمله یک انگشتر با رکاب فیلی دور چنگ نقره ای با سنگ فیروزه با تراش مستطیل شکل را میتوانم نام ببرم.

ابراهیمی تاکید کرد: در این رشته با توجه به بالا بودن قیمتها، ما خیلی به فروش آثار در نمایشگاهها امیدوار نیستیم، آنچه مهم و مدنظر است برخورد نزدیک و آشنایی با علاقمندان، صاحبان فن و هنر، اساتید و سایر هنرمندان در این رشته و سایر رشته های هنری است.

وی ضمن تشکر از معاونت صنایع دستی کشور برای فراهم سازی فرصت نمایشگاه تاکید کرد: از آنجا که در نمایشگاههای متعدد و بیشماری به صورت انفرادی و گروهی شرکت کرده ام و آخرین آنها جشنواره آش زنجان بود، تقاضا دارم که برای نمایشگاههای صنایع دستی تبلیغات بهتر و بیشتری انجام شود تا استقبال از جانب مردم بیشتر باشد و همچنین در ارائه غرفه ها به هنرمندان به مسئله نورپردازی درست و صحیح و مکان مناسب هم توجه شود.

این هنرمند جوان کشورمان در پایان گفت : در این نمایشگاه ورک شاپ زنده از ساخت انگشتری برای علاقمندان هم به اجرا گذاشته می شود، همچنین علاقمندان میتوانند برای اطلاعات بیشتر به TELEGRAM.ME/LUXEJEWELERY مراجعه کنند.

این نمایشگاه به حمایت دفتر صادرات معاونت صنایع دستی از۲۰تا۲۴ شهریور (به استثنای روز ۲۲ شهریور) در ساختمان شماره ۱ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از ساعت ۹صبح تا ۱۶ عصر پذیرای علاقمندان است.