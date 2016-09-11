قیچی کردن اعتبارات شهرستان نهاوند به نفع مناطق دیگر زرنگی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حمیدوند ظهر یکشنبه در ستاد برنامه‌ریزی شهرستان نهاوند گفت: خوشبختانه در سال جاری اعتبارات شهرستان نهاوند از محل تملک دارایی، متوازن و ۲ درصد نفت و گاز اختصاص داده‌شده است.

وی گفت: برای ۱۹۲ پروژه عمرانی موجود در شهرستان نهاوند مبلغ ۲۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص داده‌شده است.

حمیدوند با اشاره به ۲ میلیارد تومان اعتبارات نفت و گاز که مختص مناطق محروم است، گفت: این میزان اعتبار با توجه به معیارهای موجود در بخش خزل مختص این بخش است.

فرماندار نهاوند با اشاره به اینکه از این میزان ۸ میلیارد تومان اعتبارات استانی است، گفت: بخش اعظمی از این اعتبارات با توجه به اینکه دستگاه‌های خدمات رسان به‌صورت امانی خدمت‌رسانی کرده‌اند به پرداخت مطالبات پیمانکاران اختصاص دارد.

فرماندار نهاوند گفت: با توجه به اینکه شهرستان نهاوند سردسیر است امیدواریم اعتبارات ملی هرچه سریع‌تر تخصیص یابد چراکه ۸۳ درصد اعتبارات شهرستان در قالب پروژه‌های ملی تعریف‌شده است.

وی گفت: برای ما قابل‌قبول نیست دستگاهی اعتبارات شهرستان را به‌صورت ۱۰۰ درصد تخصیص ندهد و اگر این‌چنین باشد با استفاده از اهرم‌های نظارتی برخورد خواهیم کرد.

وی بابیان اینکه قیچی کردن اعتبارات شهرستان به نفع مناطق دیگر زرنگی نیست، گفت: مدیران اگر با استفاده از ظرفیت نمایندگان اعتبار ملی جذب کنند هنر کرده‌اند.

حمیدوند با اشاره به اینکه در حوزه امور آبفار در شهرستان نهاوند بحران وجود دارد، گفت: شهرستان نهاوند دارای ۱۸۰ روستا است که تنها ۱۱۰ روستا تحت پوشش خدمات شرکت آبفار است.

وی بابیان اینکه انشعابات غیره مجاز و عدم پرداخت آب‌بها از دیگر مشکلات است، گفت: شرکت‌های خدمات رسان درآمد هزینه هستند که اگر مردم مطالبات آن‌ها را پرداخت نکنند شاهد بروز مشکل درروند خدمت‌رسانی خواهیم بود.

وی با اشاره به اعتبارات ماده ۱۸۰ که پیشنهاد نمایندگان بوده است، گفت: متأسفانه سال گذشته اعتبارات ماده ۱۸۰ هیچ تخصیصی نداشت اما خوشبختانه در سال جاری اعتبارات توسعه و توازن منطقه‌ای که جایگزین آن شده ۵۰ درصد تخصیص داشته است.

فرماندار نهاوند در پایان تأکید کرد: در سال جاری با توجه به گشایش‌های صورت گرفته بهانه‌ای برای عدم تخصیص اعتبارات وجود ندارد و باید مدیران در حوزه وظایف خود انجام‌وظیفه کنند.