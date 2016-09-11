سه راهی هرسین یک نقطه مهم در کریدرور ایران باستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، اسدالله رازانی در پنجمین نشست کارگروه گردشگری استان، اظهار داشت: طرح ها و پروژه های حوزه گردشگری باید دارای توجیه منطقی باشند و بر مبنای واقعیت های موجود طراحی شوند زیرا تعدد پروژه ها موجب هدر رفتن منابع اعتباری و ناتمام ماندن پروژه ها می شود.

این مدیر ارشد در ادامه سخنانش کریدور گردشگری ایران باستان (محور بیستون _ طاق بستان) را یک ابرپروژه در استان دانست و گفت: طرح ها و پروژه های پیشنهادی در این کریدور مهم گردشگری باید با دقت بسیار مورد بررسی قرار گیرند.

استاندار کرمانشاه سه راهی هرسین را یکی از نقاط مهم در مسیر کریدور ایران باستان دانست و افزود: این سه راهی همچنین در مسیر بزرگراه مهم راه کربلا واقع شده است و در آینده نیز کریدور شمال غرب کشور به جنوب غرب از مسیر این سه راهی به سمت خرم آباد گذر خواهد کرد، بنابراین یک محدوده بسیار مهم محسوب می شود.

وی افزود: این نقطه به عنوان یک ورودی مهم باید از یک چشم انداز زیبا برخوردار شود و گردشگران احساس کنند وارد یک فضای تازه می شوند.

دکتر رازانی با اشاره به اینکه این محدوده در کوتاه مدت نیازمند برخی کارهاست اظهار داشت: هم اکنون اتوموبیل هایی که از مسیر هرسین وارد بزرگراه می شوند باید یک تقاطع خطرآفرین را پشت سر گذاشته و سپس وارد مسیر کرمانشاه شوند که در گام اول باید این نقیصه با یک طراحی جدید برطرف شود.

استاندار کرمانشاه با تاکید بر ساماندهی این مسیر گفت: هم اکنون خدمات در سطح نازل و به شکل نامطلوبی در این مسیر ارایه می شوند که باید به شکلی اساسی تر به فکر ساماندهی آن ها در قالب طرح جدید بود.

این مدیر ارشد همچنین عنوان کرد: در طرح درازمدت نیز باید مجموعه های خدماتی و تفریحی ایجاد شده در این مسیر به شکلی طراحی شوند که ازورودی های خرم آباد، تهران و کرمانشاه کاملاً قابل دسترسی باشند.

توسعه گردشگری سد سلیمانشاه با محوریت ورزش های آبی

وی در بخش دیگری از سخنانش به طرح ساماندهی گردشگری سد شهدا (سلیمانشاه) سنقر پرداخت و گفت: سد سلیمانشاه هم اکنون توسط تربیت بدنی برای ورزش های آبی مورد استفاده قرار می گیرد و بستر خوبی برای این حوزه ایجاد کرده است.

رازانی در ادامه افزود: با توجه به این پتانسیل ها، طرح ساماندهی گردشگری سد سلیمانشاه با محوریت توسعه ورزش های آبی به اجرا در خواهد آمد و در کنار آن امکانات خدماتی و رفاهی لازم برای گردشگران نیز پیش بینی می شود.

استاندار کرمانشاه گفت: بخشی از آب آشامیدنی شهر سنقر از طریق این سد تأمین می شود که با توجه به این مهم باید نکات زیت محیطی و بهداشتی در طرح گردشگری کاملاً لحاظ شود.

در ادامه نشست طرح گردشگری غار قوری قلعه ارایه شد که پس از بررسی مقرر گردید این طرح به شکل تخصصی در یک کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی طرح ساماندهی گردشگری سد شهدا (سلیمانشاه) سنقر و بررسی طرح ساماندهی محور گردشگری ایران باستان (بیستون _ طاق بستان ) محدوده سه راهی هرسین از جمله دیگر دستور کارهای امروز کار گروه گردشگری استان بود.