ساخت نیروگاه های هسته ای کوچک و بزرگ در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کمالوندی معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتمی در برنامه «بدون خط خوردگی» با بیان این که در حال حاضر در کشور شاهد تولید هزار مگابایت برق اتمی هستیم که این حدود یک تا یک و نیم درصد از برق کشور را تشکیل می‌دهد افزود:‌ با توجه به برنامه‌های دولت و نیاز کشور این میزان تولید کافی نیست و طبق برنامه ریزی‌ها باید ۸ تا ۱۲ درصد از برق کشور توسط فن آوری هسته ای تولید شود.

وی با بیان این که هر یک از دو واحدی که عملیات ساخت آنها در روز شنبه آغاز شد هزار و ۵۷ مگاوات برق اتمی تولید می‌کنند که جمع آنها تا ۱۰ سال آینده به ۳ هزار و ۲۰۰ مگاوات برق اتمی خواهد رسید، تصریح کرد:‌ این بیانگر پیشرفت خوب کشور در این زمینه است. هر چند تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و با توجه به توانمندی‌های کشور، گسترش این صنعت می‌تواند کمک مناسبی به اقتصاد کشور بخصوص موضوع تولید انرژی بکند.

کمالوندی با بیان این که با آغاز ساخت این دو واحد شاهد تحولات اقتصادی خوبی نیز در استان بوشهر خواهیم بود و هزاران نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار می‌شوند و این به اقتصاد منطقه کمک می‌کند به اهمیت توجه به نیروگاه های کوچک صد مگاواتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به لحاظ اقتصادی در دنیا به این نیروگاه ها توجه ویژه‌ای می‌شود چون سریعتر به نتیجه می‌رسند ولی در کنار این موضوع نمی‌توان از توجه به نیروگاه های بزرگ نیز غافل بود.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: در مسیر برنامه‌ای که در ارتباط با تولید برق اتمی در کشور پیش بینی کرده‌ایم همزمان به ساخت و تجهیز نیروگاه های کوچک و بزرگ توجه داریم.