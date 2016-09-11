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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۳۷

ظهر امروز صورت گرفت؛

برگزاری همایش مطلعان محلی سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ در رامشیر

برگزاری همایش مطلعان محلی سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ در رامشیر

رامشیر ـ همایش مطلعان محلی، کارشناسان روابط عمومی ادارات، مدیران مدارس و روسای دستگاههای اجرایی با موضوع سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ در شهرستان رامشیر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش ظهر امروز یکشنبه با حضور فیوضی فرماندار رامشیر، روح الله شفیعی معاون فرماندار، بخشداران، مدیران دستگاه های اجرایی، مطلعان محلی و مدیران مدارس در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامشیر برگزار شد.

فرماندار رامشیر در این همایش ضمن خوشامدگویی به حاضرین به اهمیت اجرای سرشماری پرداخت و اظهار کرد: مبنای برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات، اطلاعاتی است که از سرشماری عمومی نفوس و مسکن استخراج می شود و ضرورت دارد که این اطلاعات دقیق و کامل گرفته شود.

سعید فیوضی افزود: همه دستگاهها مکلف هستند که درانجام این طرح ملی همکاری و با اطلاع رسانی درست و انجام تبلیغات محیطی مردم را نسبت به ثبت نام اینترنتی تشویق کنند.

در ادامه، روح الله شفیعی معاون فرماندار رامشیر با اشاره به نحوه اجرای سرشماری عنوان کرد: سرشماری به ۲ روش اینترنتی و حضوری انجام می پذیرد و بر همین اساس انتظار می رود تا ۴۰ درصد از مردم از طریق اینترنتی سرشماری شوند.

معاون فنی ستاد سرشماری شهرستان رامشیر در ادامه بر همکاری مطلعان، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها و هماهنگی با بخشداران جهت اطلاع رسانی و تبلیغات در جهت مشارکت حداکثری در مرحله اول طرح سرشماری که به صورت اینترنتی از سوم مهرماه امسال آغاز می شود، تاکید کرد.

کد مطلب 3767031

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