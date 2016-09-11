برگزاری همایش مطلعان محلی سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ در رامشیر

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش ظهر امروز یکشنبه با حضور فیوضی فرماندار رامشیر، روح الله شفیعی معاون فرماندار، بخشداران، مدیران دستگاه های اجرایی، مطلعان محلی و مدیران مدارس در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامشیر برگزار شد.

فرماندار رامشیر در این همایش ضمن خوشامدگویی به حاضرین به اهمیت اجرای سرشماری پرداخت و اظهار کرد: مبنای برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات، اطلاعاتی است که از سرشماری عمومی نفوس و مسکن استخراج می شود و ضرورت دارد که این اطلاعات دقیق و کامل گرفته شود.

سعید فیوضی افزود: همه دستگاهها مکلف هستند که درانجام این طرح ملی همکاری و با اطلاع رسانی درست و انجام تبلیغات محیطی مردم را نسبت به ثبت نام اینترنتی تشویق کنند.

در ادامه، روح الله شفیعی معاون فرماندار رامشیر با اشاره به نحوه اجرای سرشماری عنوان کرد: سرشماری به ۲ روش اینترنتی و حضوری انجام می پذیرد و بر همین اساس انتظار می رود تا ۴۰ درصد از مردم از طریق اینترنتی سرشماری شوند.

معاون فنی ستاد سرشماری شهرستان رامشیر در ادامه بر همکاری مطلعان، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها و هماهنگی با بخشداران جهت اطلاع رسانی و تبلیغات در جهت مشارکت حداکثری در مرحله اول طرح سرشماری که به صورت اینترنتی از سوم مهرماه امسال آغاز می شود، تاکید کرد.