به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «چانگ یه سو» معاون وزیر خارجه چین در سخنانی به آزمایش هسته ای اخیر کره جنوبی واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص اظهار داشت: این اقدام منجر به تحقق صلح و ثبات در شبه جزیره کره نخواهد شد.

این مقام چینی همچنین تصریح کرد: موضع چین ثابت بوده و بر مبنای لوزم برچیده شدن تمامی سلاح های هسته ای از شبه جزیره کره استوار است.

وی افزود: پکن بر لزوم تلاش برای تحقق صلح و ثبات و حل و فصل مشکلات از طریق گفتگو و مذاکره تأکید دارد.

معاون وزیر خارجه چین در ادامه اظهارت خود، تصریح کرد: پافشاری کره شمالی بر توسعه تسلیحات هسته ای خود و اصرار آن بر تداوم آزمایش های هسته ای با تمامی قوانین بین‌المللی در تضاد است.

گفتنی است، اظهارات معاون وزیر خارجه چین علیه آزمایش هسته ای کره شمالی در حالی مطرح می شود که وزارت خارجه این کشور چندی پیش نیز در قبال این مسأله موضع گیری و آن را به شدت محکوم کرده بود.