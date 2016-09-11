کریم بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش بانوان رزم آور همدان در مسابقات قهرمانی کشور اظهار داشت: سی و دومین مسابقات قهرمان کشوری رزم آوران بانوان در سالن ششهزارنفری الغدیر در استان آذربایجان غربی و شهرستان ارومیه برگزار شد.
وی با بیان اینکه این مسابقات با حضور ۲۵۰ ورزشکار از ۱۵ استان و با حضور ۱۷ تیم برگزار شد، به نتایج تیم همدان در این مسابقات اشاره کرد و گفت: ۱۰ مدال حاصل نبرد رزمی کاران همدانی شد و در رده نوجوانان مقام چهارمی به همدانیها رسید و در رده نونهالان نیز شیدا ارغش مدال نقره کسب کرد.
بختیاری عنوان کرد: در رده نوجوانان، اسماء گرایی، مریم شهبازی و محدثه سلگی مدال نقره و فاطمه زنگنه و سعیده عباسی برنز و در رده جوانان افسانه واحدی، زینب نثاری، زهرا دشتیان و ناهید سیاوش به مدال برنز دست یافتند.
وی با اشاره به تعداد ورزشکاران سازمانیافته این رشته بیان کرد: طبق آمار بیمه ۹۰۰ نفر در رشته رزمآوران در همدان سازماندهی شدهاند.
رئیس هیئت رزمآوران استان همدان عنوان کرد: همچنین یک هزار ورزشکار با بیمههایی که به نام هیئت رزمآوران صادرشده بهعنوان آمار سازمانیافته هیئت رزمی استان همدان ثبتشده که ظلم در حق هیئت رزمآوران استان همدان است.
بختیاری با اشاره به وضعیت مربیگری و داوری در این رشته گفت: ازنظر مربی و داور هیچ مشکلی در رشته رزمآوران در استان همدان وجود ندارد و مربیان فعال درجه یک، ۲ و ۳ و بینالمللی در استان فعال هستند.
وی یادآور شد: در حال حاضر ۲۵ مربی در کلاسهای رزمآوران مسئولیت آموزش این رشته را بر عهدهدارند و ۵ مربی نیز به دلایل نبودن کلاس و مکان آموزش، فعال نیستند.
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