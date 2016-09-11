دو کشته از سوانح رانندگی استان مرکزی برجای ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، در سانحه رانندگی که روز گذشته بر اثر برخورد خودروی پژو ۴۰۵ با یک دستگاه موتورسیکلت در سه راهی زندان واقع در جاده فراهان رخ داد، راکب موتور سیکلت به علت شدت جراحات وارده در صحنه تصادف در دم فوت شد.

علت این سانحه از سوی کارشناس تصادفات پلیس راهور، عدم رعایت حق تقدم از سوی راکب موتورسیکلت اعلام شد.

در سانحه ای دیگری که در همین روز بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی آزرا با عابر پیاده در خیابان راهزان شهرستان اراک اتفاق افتاد، عابر پیاده به علت شدت جراحات وارده در صحنه تصادف، پس از انتقال به بیمارستان فوت شد.

علت تصادف مذکور از سوی کارشناس تصادفات پلیس راهور، عدم توجه به جلو از سوی راننده خودرو عنوان شد.