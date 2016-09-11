علی ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مدال طلای دوچرخه‌سوار همدانی در مسابقات نوجوانان کشور اظهار داشت: رقابت‌های دوچرخه‌سواری نوجوانان کشور به میزبانی شهرستان نیشابور برگزار شد.

وی گفت: در این رقابت ها تیم همدان در پایان روز نخست در جایگاه پنجم ایستاد اما امید فراوانی برای قرار گرفتن در جمع ۳ تیم برتر دوچرخه‌سواری نوجوانان کشور داریم.

وی افزود: رقابت‌های دوچرخه‌سواری قهرمانی نوجوانان کشور با حضور ۱۹ تیم از استان‌های مختلف در نیشابور در حال پیگیری است.

رئیس هیئت دوچرخه‌سواری همدان با اشاره به عملکرد دوچرخه‌سواری همدان در مدال‌آوری رده‌های سنی پایه گفت: هیئت دوچرخه‌سواری همدان شعار سه سال قبل با عنوان «استعداد سازی رده‌های سنی پایه تا رسیدن به مدال» را امروزه با کسب مدال‌های رنگارنگ کشوری محقق کرده است.

وی گفت: این هیئت با برنامه‌ریزی اصولی، سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی از تجربه دست‌اندرکاران اعم از پیشکسوتان، مربیان و تلاش ورزشکاران توانسته در مسیر موفقیت و افتخارآفرینی گام های اساسی بردارد.

ثقفی تاکید کرد: تیم همدان را استعدادهای دوچرخه‌سواری استان تشکیل می‌دهند که باهدف کسب تجربه بیشتر در عرصه رقابت، نسبت به اعزام آن‌ها به لیگ دوچرخه‌سواری کشور اقدام شده است.

رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان همدان عنوان کرد: حضور تیم‌های استان همدان در لیگ‌های کشوری با هزینه هیئت انجام می‌شود و قصد داریم با میدان دادن به استعدادهای دوچرخه‌سواری در میادین مهم کشوری، پشتوانه سازی لازم را برای تیم‌های بزرگسالان داشته باشیم.

ثقفی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین هیئت‌های دوچرخه‌سواری و همگانی استان همدان گفت: برای نخستین بار در ورزش استان همدان با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با هیئت دوچرخه‌سواری، این رشته ورزشی به جمع ورزش‌های همگانی پیوست.