همايش بين المللي "قرآن كريم و جهان معاصر" آذر ماه برگزار مي شود/ مراسم بزرگداشت "راغب اصفهاني" در اصفهان برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، در پي برگزاري نشست همايش بين المللي " قرآن كريم و مسائل جامعه معاصر و بزرگداشت شخصيت علمي راغب اصفهاني"، حجت الاسلام علي بيرجندي رضايي مسئول كميته علمي همايش بين المللي " قرآن كريم و مسائل جامعه معاصر و بزرگداشت شخصيت علمي راغب اصفهاني" در ادامه تأكيد كرد: قرآن كتاب حيات بخش، زندگي بخش و آخرين وحي آسماني است، به همين مناسبت با توجه به مشكلات جامعه معاصر و مسائل كل بشريت چون معنادادن به زندگي، پاسخ به نيازهاي بشر، كاهش ترسهاي بشر، كاهش رنجها، حل منازعات، كنترل حساب شده افراد و جوامع، پرهيز از خرافات، پشتيباني از اخلاق و رهايي انسان از اسارتهاي ظاهري و باطني از سوي جامعترين كتاب آسماني ممكن است.

حجت الاسلام بيرجندي افزود: به اين مناسبت انديشمندان فرهنگي چون حجت الاسلام عراقي رياست سازمان ارتباطات اسلامي و مسئولان آيسيسكو و حجت اسلام رباني رياست دفتر تبليغات اسلامي قم و حجت الاسلام سبحاني رئيس پژوهشگاه اسلامي ستاد عالي همايش قرآن و جامعه معاصررا تشكيل دادند و پس از آن با تصويب ستاد عالي اهداف اين همايش طراحي شد.

وي اهداف همايش را برشمرد و گفت: شناسايي ظرفيتهاي موجود در عرصه قرآن پژوهي يكي از اين اهداف است كه تلاشهاي خوبي در اين زمينه انجام شده تا ظرفيتهايي كه به اندازه كافي شناخته شده نيستند، ساماندهي شوند. دومين هدف اين همايش ايجاد زمينه هاي مناسب براي پژوهشگران عرصه قرآن است تا آنها بتوانند با همفكري به گسترش مسائل فكري اقدام كنند. هدف بعدي ايجاد همگرايي و تعامل است كه آن مكمل اين تلاشها است. اهتمام به قرآن به عنوان منبع جامع توليد علم و اينكه يكي از منابع شناخت است و تلاشهاي علمي در دايره قرآن قابل حل است، از ديگر اهداف به شمار مي رود.

حجت الاسلام علي بيرجندي رضايي با اشاره به اينكه موضوع قرآن در ستاد عالي طي فراخواني عنوان شد، تصريح كرد: شوراي عالي متشكل از 25 فرهيخته حوزه قرآن پژوهي در جلسات شركت كردند تا مباحثي چون قرآن و مسائل اجتماعي، قرآن و مسائل سياسي، قرآن و مسائل اقتصادي، قرآن و مسائل حقوقي و راغب اصفهاني را بررسي كنند.

وي با بيان اينكه طي برگزاري بزرگداشت شخصيت راغب اصفهاني به عنوان قرآن پژوه بزرگ و اصفهان به عنوان پايتخت جهان اسلام قرار شد تا بزرگداشت وي در دستور كار قرار گيرد، افزود: حيات علمي، انديشه هاي كلامي، انديشه هاي فقهي، انديشه هاي قرآني، انديشه هاي اخلاقي، انديشه هاي ادبي راغب و جايگاه وي در ادبيات عرب نيز در اين همايش مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

مسئول كميته علمي همايش بين المللي ويژگيهاي اين همايش را توجه به مسائل جامعه معاصر و جهاني بودن آن مطرح كرد و گفت: توجه به بعد محتوايي و علمي آن به دليل سوابق كاري كساني كه از يك جايگاه منحصر به فرد علمي برخوردارند، به اين همايش دعوت شده اند تا در كنار توليد علم، انديشه هاي قرآن را به جامعه معاصر ارائه دهند، از ديگر ويژگيهاي اين همايش به شمار مي رود.

حجت الاسلام علي بيرجندي رضايي با بيان اينكه كار گروهي تشكيل شده تا هماهنگي محققان جهت غني سازي محتوايي همايش را انجام دهند، اظهار داشت: اينها كارگروه قرآن و مسائل اجتماعي، كارگروه قرآن و مسائل سياسي، كارگروه قرآن و مسائل اقتصادي، كارگروه قرآن و مسائل حقوقي و كارگروه راغب اصفهاني هستند كه ضمن اين همايش فعاليت مي كنند.

وي افزود: زمينه سازي براي مصاحبه با شخصيتهاي علمي و فكري حوزه قرآن پژوهي با توجه به اينكه فرصتي براي ارائه مقاله انجام نداده اند، انجام مي شود كه سؤالات در كارگروهها مطرح شده و سخنان آنها به عنوان ويژه نامه در همايش ارائه مي شود.

مسئول كميته علمي همايش بين المللي از ديگر اقدامات و فعاليتهاي اين همايش را مأخذ شناسي عنوان كرد و ياد آور شد: شناسايي منابع اين انديشه چون كتاب و مقاله در حوزه علميه قم و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام آماده شده است تا طي همايش ارائه شود و دو ويژه نامه براي اين همايش چاپ مي شود كه يكي خلاصه مقالات ارزيابي شده است و ديگري مفردات مصحح راغب اصفهاني است كه مهمترين منبع معنا شناسي و لغت شناسي به شمار مي رود و با توجه به نسخ موجود بيشتر بخش آن تصحيح شده و بقيه امور در دست تصحيح مي باشد.

ابوالحسن خلج در ادامه اظهار داشت: يكي ديگر از اهداف اين همايش طرح آن با همكاري آيسيسكو است؛ زيرا بايد حوزه قرآن در وهله اول به جهان اسلام منتقل شود و از آنجايي كه كشورهاي ديگر اين تصور را ندارند كه كارهاي عظيم قرآن پژوهي در ايران انجام مي شود اين پيام به جهان اسلام منتقل مي شود و از سوي ديگر اين همايش فرصت ارزشمندي براي مراكز آموزشي و پژوهشي قرآن كشور محسوب مي شود تا خود را معرفي كرده و برنامه هاي جانبي در نظر گيرند.

وي در پايان اشاره كرد كه نمايشگاه تخصصي قرآن كريم در اصفهان، مراكز تخصصي قرآن، مجلات تخصصي قرآن و كارهاي هنري در حوزه قرآن نمايش داده مي شود. تعدادي از قرآن پژوهان مورد تجليل قرار گرفته و اين زمينه اي مي شود تا در سالهاي آينده كشورهاي اسلامي ديگر نيز ترغيب شوند كه اين همايش با اين محوريت را برگزار كنند.