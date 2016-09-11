  1. سیاست
  2. مجلس
۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۴۸

با صدور پیامی؛

لاریجانی عید سعید قربان را به روسای مجالس اسلامی تبریک گفت

لاریجانی عید سعید قربان را به روسای مجالس اسلامی تبریک گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به روسای مجالس اسلامی و جمعی از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی جهان اسلام، عید سعید قربان را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی فرا رسیدن عید سعید قربان را به همتایان خود در کشورهای مسلمان و جمعی دیگر از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی جهان اسلام تبریک گفت.

متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به این شرح است؛

«السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

با کمال خرسندی فرا رسیدن عید بزرگ اسلامی، عید سعید قربان را به جنابعالی صمیمانه تبریک و تهنیت می‌گویم.

اجتماع بزرگ مسلمانان جهان در مناسک عظیم حج برکات فراوانی را برای امت اسلامی در بر دارد که مهمترین آن تقویت روح ایمان و پرهیزگاری، برادری و همدلی میان امتی است که در بیان خداوند عزیز و حکیم بهترین‌ امت‌ها است.

عالیجناب؛

نگاهی به مشکلات و مسائل فراروی امت اسلامی به ویژه تداوم ظلم بزرگ اشغال سرزمین‌های فلسطین و قدس شریف و فتنه تروریسم تکفیری به روشنی ضرورت و اهمیت تقویت و تحکیم وحدت، یکپارچگی و دوری از هرگونه تفرقه و اختلاف میان برادران ایمانی مسلمان را با هر رنگ، نژاد و مذهبی یادآور می‌شود.

رجاء واثق دارم تحکیم دوستی و برادری بر پایه دین مبین اسلام میان کشورهای اسلامی مهمترین اولویت و تنها راه عبور از مقطع سرنوشت‌ساز و دشوار کنونی است. در این راستا مایلم آمادگی مجلس شورای اسلامی برای تقویت پیوندهای دوستانه و برادرانه و همفکری میان مجالس کشورهای اسلامی جهت حل مشکلات فراروی جهان اسلام از جمله احقاق حقوق مردم مظلوم فلسطین را مورد تأکید قرار دهم.

موفقیت روزافزون جنابعالی، سربلندی و عزت امت اسلامی را از خداوند متعال خواستارم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

جمهوری اسلامی ایران»

کد مطلب 3767041

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها