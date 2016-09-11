آب ۴۰مدرسه در شهرستان بویراحمد قطع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر هاشمی ظهر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان افزود: آب این مدارس به علت بدهی قطع شده است.

وی بیان داشت: مبلغ آب بهای پرداخت نشده در این مدارس حدود ۷۰۰ میلیون تومان است وبرای پرداخت نیازمند کمک هستیم.

هاشمی با بیان اینکه این مسئله مشکل بزرگی برای مدارس ایجاد می کند، اظهار داشت: با توجه به نزدیکی به شروع کار مدارس، نبود آب در این مدارس مشکلات فراوانی را به همراه دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نیاز مدارس به تجهیزات تصریح کرد: در سال تحصیلی جدید در دوره ابتدایی دو هزار و ۳۰۰ دانش‌آموز در مقطع ابتدایی و در مقطع متوسطه دوره اول و دوره دوم نیز یکهزار و ۷۰۰ دانش آموز به جمعیت دانش‌آموزی این شهرستان اضافه شده است.

مدیر آموزش وپرورش شهرستان بویراحمد افزود: با توجه به افزایش تعداد دانش آموزان، این شهرستان با کمبود فضای فیزیکی و تجهیزاتی همچون میز و نیمکت و سایر تجهیزات آموزشی مواجه است.

هاشمی نیاز این شهرستان را۳۰ کانکس برای مدارس شهری عنوان کرد وگفت: سه هزار میز و صندلی در مدارس این شهرستان قابل استفاده نیستند و در سال جاری باید چهارهزار میز و صندلی به شهرستان اختصاص یابد.