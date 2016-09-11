استقبال امارات از آتش بس در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، انور قرقاش وزیر خارجه امارات گفت: توافق آمریکا و روسیه درباره سوریه، آتش بس انسانی ایجاد می کند. امیدواریم که جامعه بین المللی این توافق را به عنوان اساسی برای شروع گفتگوهای جدی قرار دهد.

وی افزود: رنج و دردهای و خشونتها در سوریه جز با توافق سیاسی براساس ژنو حل نخواهد شد.

وزیر خارجه امارات بیان کرد: آتش بس فردا گامی مثبت است.

لازم به ذکر است که «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه جمعه از دستیابی به توافق با «سرگی لاوروف» همتای روس خود پیرامون آتش بس در سوریه که از روز دوشنبه آغاز می شود خبر داده بود.

پیش از این منابع آگاه از موافقت دولت سوریه نیز با توافق آتش بس مورد امضای روسیه و آمریکا خبر داده بودند.